Двама украинци са задържани за стрелбата, при която жена беше ранена във Варна

Между тях е възникнал конфликт от личен характер

22.05.2026 | 08:45 ч. 31
Снимка: архив, МВР

Двама украински граждани са задържани във връзка със стрелбата в центъра на Варна, при която беше ранена 73-годишна жена, съобщи Нова тв.

Инцидентът стана на 8 май след възникнал конфликт между двамата мъже, който по първоначални данни е с личен характер. 

Скандалът е ескалирал до физическа саморазправа, при която единият от участниците е извадил огнестрелно оръжие и е произвел изстрел.

Случайна минувачка, която е седяла на пейка в близост, беше улучена в ръката от рикоширал куршум. Жената беше транспортирана в болница, като по информация на лекарите е без опасност за живота.

След инцидента извършителите са напуснали мястото и са се укривали в продължение на около две седмици. Полицейската операция е довела до тяхното задържане в Пловдив.

Тагове:

стрелба Варна украинци
