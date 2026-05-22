Километрични опашки от камиони на “Капитан Андреево“

Засилен трафик на тежкотоварни автомобили на граничния пункт ГКПП “Капитан Андреево“ вече втори ден. Вчера колоната от тирове достигна близо 19 километра, днес опашката е намаляла до около 4 километра.

Камионите са струпани по автомагистрала Автомагистрала “Марица“ непосредствено преди граничния пункт в посока Турция. На места колоната е двойна, а шофьорите са призовани да карат с повишено внимание.

На самия пункт трафикът остава изключително интензивен. По трасетата за изход от страната постоянно преминават тежкотоварни автомобили, а обработката се извършва на максимален капацитет.

Пред bTV Диана Маркова от Агенция “Митници” заяви, че “Капитан Андреево” работи на пълен капацитет. “За последното денонощие са обработени над 2600 товарни автомобила, като над 1300 от тях са в посока Турция“.

Маркова добави, че на изход работят шест трасета, а на вход – 12, включително две специализирани линии за хладилни камиони.

Курбан Байрам

Основната причина за натоварения трафик е предстоящият голям мюсюлмански празник Курбан Байрам в Турция. Много фирми и институции в южната ни съседка няма да работят през празничните дни, а превозвачите бързат да извършат доставките си навреме.

“Шофьорите бързат да направят своите доставки, а много институции и фирми в Турция няма да работят. Това доведе до по-интензивен трафик през последните дни“, каза Маркова.

Очаква се през следващите дни движението на леки автомобили също да се увеличи, тъй като много хора ще пътуват към Турция за празниците и посещения при близки и роднини.