Престрелка пред Белия дом, има убит и ранен

Въоръжен мъж е убит, а минувач е ранен, след като е бил открил огън на контролно-пропускателен пункт на Белия дом.

Стрелецът се е приближил до пост на Тайните служби и е изстрелял куршуми малко след 18:00 часа в събота.

Белият дом е незабавно блокиран, тъй като президентът е бил все още вътре по това време, но е невредим.

Агенти на Тайните служби са отвърнали на огъня и са ударили заподозрения, който е транспортиран до болницата, където по-късно е починал.

Ранен е и цивилен, въпреки че служители заявиха, че не е ясно дали е пострадал от стрелеца или от кръстосания огън. Пострадалият е в болницата в критично състояние, съобщи източник от правоохранителните органи пред медиите.

"Предварително разследване показва, че когато лицето се е приближило, е извадило оръжие от чантата си и е започнало да стреля по служители на пост“, се казва в изявление на Тайните служби, в което се потвърждава, че никой от агентите им не е пострадал.

Журналисти, завършващи репортажите си от Белия дом за деня, съобщават, че са чули около 30 изстрела, докато са били принудени да се скрият.

Агенти на Тайните служби казали на други журналисти да "легнат на земята“, докато били евакуирани от Северната морава на Белия дом.

Президентът е бил вътре по това време, тъй като е работил по мирно споразумение за Иран с лидерите от Близкия изток в Овалния кабинет.

Помощниците на Тръмп Стивън Чунг, Натали Харп, Марго Мартин и други са присъствали с президента, когато е избухнала стрелбата.

Прессъобщението е било разпуснато около час преди изстрелите, като са останали само няколко журналисти.

Стрелецът е бил с психически проблеми

Властите не са разкрили мотива на стрелеца, въпреки че източници съобщават, че предполагаемият стрелец е имал анамнеза за психични проблеми, твърдял е, че е Исус Христос и е бил известен преди това на Тайните служби, след като е нарушил съдебна заповед, забраняваща му достъп до района на Белия дом.