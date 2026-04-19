Анархия във Белия дом: Тръмп взима решения за Иран без съветници, дори не ги слуша

Според информация на The Wall Street Journal, президентът на САЩ Доналд Тръмп е взимал ключови решения относно войната в Иран по небрежен начин, без да се съгласува със своите съветници. И е бил нетърпелив относно прекратяването на огъня, за да се справи с покачващите се цени на горивата.

По време на цялата война Тръмп се е фокусирал върху тактически показатели, като например колко ирански цели са били унищожени, и се е радвал да гледа кадри от зрелищни експлозии в Иран, казват американски служители. Но когато научил, че двама американски пилоти са били свалени над Иран, Тръмп е крещял на помощниците си "с часове", твърдят от WSJ.

Екипът му го е държал далеч от ситуационната стая, защото "вярвали, че нетърпението му няма да е от полза", според висш служител на администрацията.

След като вторият летец е спасен при драматична операция на САЩ, Тръмп отприщи серия от заплахи в Truth Social. На сутринта на Великден Тръмп е написа:

"Отворете пролива, луди копелета, или ще живеете в ада. Слава на Аллах."

Според информацията, републикански сенатори и християнски лидери са се обадили в Белия дом този ден, обезпокоени от това, че президентът е използвал вулгарен език и мюсюлмански поздрав на Великден. А Тръмп е казал на съветник, че сам е измислил репликата за Аллах, за да изплаши иранците да седнат на масата за преговори, като изглежда нестабилен.

Тръмп използва "теорията за лудия" на Никсън: Очаква ли го позор?

Заплахата му, че "цяла цивилизация ще умре тази вечер" дни по-късно, също е била направена импровизирано, без координация със съветници, според служители на администрацията, и е била пореден ход на Тръмп, за да се опита да уплаши иранците и да ги накара да се съгласят на сделка.

Основна причина за желанието на Тръмп да постигне сделка с иранците е икономическият натиск, създаден от затварянето на Ормузкия проток от Иран, се казва в доклада, като някои служители на Белия дом са изненадани от това колко бързо и лесно иранците са успели да затворят водния път.

Според WSJ, Тръмп също се е възхищавал на това колко лесно "човек с дрон" може да затвори Ормузкия проток.

Главните изпълнителни директори на енергийни компании изразиха загрижеността си пред министъра на енергетиката на Тръмп Крис Райт и министъра на финансите Скот Бесент относно въздействието на затварянето върху енергийния пазар, което понякога сякаш тежеше сериозно върху съображенията на Тръмп, докато друг път президентът на САЩ показваше, че е готов да продължи да се бори.

Тръмп изобщо не слуша съветниците си

Честите телефонни интервюта на Тръмп с пресата също не са били координирани с неговия екип, който го е посъветвал да ограничи медийните си изяви заради противоречивите послания, които отправя. Той ги изслушал за кратко, след което се върнал към ежедневните си разговори с множество медии.

Неговите висши съветници настоявали той да произнесе реч, но Тръмп бил скептичен, твърдят информаторите.

"Какво би казал? Не можеше да обяви победа. Не знаеше накъде отива", пише Journal.

В крайна сметка той произнесе реч на 1 април, но не изясни как ще завърши войната, нито направи много за увеличаване на подкрепата.

С наближаването на крайния срок на Тръмп за съгласие на Иран за преговори или за унищожаване на цивилизацията му, Тръмп се е фокусирал върху други теми, съобщават негови помощници пред изданието, включително надпреварата за изборите в щата Индиана, междинните избори в САЩ, изкуствения интелект и криптовалутите. По отношение на Иран той е казал на висши помощници, включително пратеника Стив Уиткоф, просто да настояват Иран да сключи сделка.

Тръмп се е опитал да насочи вниманието към любими проекти, включително обновяването на балната зала на Белия дом и 250-годишнината от американската независимост, казват негови помощници.