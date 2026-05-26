Трагедията в Благоевград: Теглилки за дрога намерени в апартамента на 17-годишното момче

В Благоевград предстои среща, в която представители на институциите ще обсъждат как да овладеят наркоразпространението в града. Организатор на дискусията е общественият посредник към общината.

През уикенда 16-годишно момиче загуби живота си, а момче беше настанено в болница. Прокуратурата обвини 20-годишнен студент по философия от Югозападния университет в умишлено убийство. Към него са насочени подозренията, че в момент на огромен афект след прием на наркотици е проявил агресия. Предполага се, че е изхвърлил от апартамента през прозореца както загиналото момиче, така и борещото се за живота си 17-годишно момче в "Пирогов". Според информацията, известна до момента следователите са установили следи от борба вътре в апартамента.

В апартамента са намерени мерки и теглилки, което според разследващите означава, че домакинът на купона вероятно се е занимавал с наркоразпространение. Според информацията е имало големи количества наркотици и райски газ, които вероятно са били употребени от участниците в купона. Стана ясно, че 20-годишният студент е бил гост на партито. Домакин е било момчето, което в момента се бори за живота си в „Пирогов“. Що се отнася до четвъртият присъствал на събирането - в даден момент той се е притеснил от отправени към него заплахи и е напуснал жилището. По-късно се е върнал, но какво точно е видял - не може да се каже на този етап. Впоследствие отново е напуснал и по-късно е бил установен от полицията.

"Ангажимент на образователните институции е да окажем психологическа подкрепа на нашите деца и учениците от съответните училища. В тази връзка през вчерашния ден изисках от директорите и учителите интензивна работа с училищните психолози, за да се конкретизират действията, които трябва да се случат още в първия учебен ден след почивните дни", каза пред Нова тв директорът на РУО – Благоевград Ивайло Златанов.

По думите му той е изискал и контакт между директорите, учителите и родителите на учениците от съответния клас, в който са учели двамата младежи.

"Идеята е в спокойна домашна обстановка всеки родител да разговаря с детето си по темите за насилието, употребата на наркотични вещества и човешките ценности. Това ще бъде приоритетна задача за психолозите, класните ръководители и учителите - да се работи за намаляване на напрежението и да се обсъждат тези теми, които по принцип присъстват в образователната система", обясни Златанов.

Той подчерта, че до момента не е имало никаква индикация, която да провокира намеса от страна на училището или подаване на информация към органите на реда.

"Учениците са посещавали редовно учебните занятия и не е имало предварителни сигнали за подобни зависимости или дейности. Категорично не са постъпвали никакви сигнали за неадекватно поведение от въпросните ученици", заяви директорът на РУО.

Златанов беше категоричен, че подкрепата за учениците в града ще продължи толкова, колкото е необходимо.

"Няма как да се ограничим само до един ден, предвид мащаба на трагедията", изтъкна той.