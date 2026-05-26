Тръмп отдаде почит на загиналите американски войници в Иран

Американският президент Доналд Тръмп отдаде почит на загиналите във военните действия срещу Иран военнослужещи, предаде Sky News. На военното гробище Арлингтън край Вашингтон Тръмп каза няколко думи за хората, загубили живота си по време на конфликта.

"В операция "Епична ярост“ загубихме 13 прекрасни души, прекрасни специални хора. Тези невероятни мъже и жени дадоха живота си, за да гарантират, че държавата номер едно спонсор на тероризма в света, никога няма да има ядрено оръжие. О, и те няма да имат!“.

Американският президент положи венец на гробницата на Незнайния войн. На 15-ти май в САЩ отбелязват Денят на паметта, в който се отдава почит на загиналите военнослужещи. Тръмп беше придружаван от вицепрезидента Джей Ди Ванс, министърът на войната Пийт Хегсет и генерал Дан Кейн - председател на Съвета на началник-щабовете на САЩ.