Иран е атакувал база на САЩ след американски удар до Бандар Абас

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщиха днес, че са нанесли удар срещу американска военновъздушна база в 04:50 ч. местно време (03:50 ч. българско), след това, което описа като ранна сутрешна атака от страна на САЩ в близост до летището на Бандар Абас, предаде Ройтерс, позовавайки се на иранската полуофициална новинарска агенция "Тасним".

От Корпуса на гвардейците на Ислямската революция не посочиха къде се намира базата.

Иранските сили предупредиха, че "всяка нова агресия" ще доведе до по-решителна реакция и заявиха, че отговорността за последствията носи "агресорът".

По-рано иранската новинарска агенция Фарс съобщи, че в 1:30 ч. местно време в района на иранския пристанищен град Бандар Абас са се чули три взрива. Противовъздушната отбрана на града е била "активирана за няколко минути", отбелязва Асошиейтед прес.

Междувременно представител на американската армия заяви за Ройтерс, че САЩ са нанесли удари по военен обект, оценяван като източник на заплаха за американските сили в региона, както и за търговското корабоплаване в Ормузкия проток, припомня БТА.