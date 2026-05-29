Рюте към Никушор Дан: НАТО ще защити всеки сантиметър от територията си

Президентът на Румъния Никушор Дан обяви в петък, че е обсъдил с генералния секретар на НАТО Марк Рюте инцидента с дрона, разбил се в жилищна сграда в Галац, който той определи като "най-сериозния инцидент със сигурността, случил се на румънска територия от началото на руската агресия срещу Украйна", съобщават от Digi24.

От своя страна Марк Рюте изрази "абсолютната солидарност" на Алианса с Румъния и потвърди, че НАТО "е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия".

"Разговарях с генералния секретар на НАТО след най-сериозния инцидент със сигурността на румънска територия от началото на руската агресия срещу Украйна", обяви президентът. "Твърдо осъдих това неприемливо нарушение на суверенитета на Румъния. Пълната отговорност е на Руската федерация, чието поведение показва пълно презрение към международното право и безопасността на гражданите на държава от НАТО."

Държавният глава благодари на Марк Рюте и съюзниците за тяхната солидарност и обяви, че "беше постигнато съгласие да продължи тясната координация в рамките на НАТО за укрепване на нашата отбрана и Източния фланг, особено с противовъздушни и противодронови способности".

"Румъния е силен съюзник и няма да приеме, че руската агресия срещу Украйна заплашва сигурността на румънските граждани", се казва още в посланието на Никушор Дан.

НАТО ще защити всеки сантиметър от съюзническата територия

"НАТО е готово да защити всеки сантиметър от съюзническата територия", заяви на свой ред Марк Рюте.

По време на разговора той е уверил Никушор Дан в "абсолютната солидарност на НАТО с Румъния".

"Изразих съболезнованията си на пострадалите при този инцидент. Потвърдих отново, че НАТО е готово да защити всеки сантиметър от съюзническата територия. Ще продължим да засилваме нивото си на готовност за възпиране и защита от всяка заплаха, включително от дронове", каза ръководителят на НАТО.

Той посочи, че това е "опасност за всички нас".

"Русия продължава да атакува цивилни и гражданска инфраструктура в цяла Украйна. И снощи показаха за пореден път, че последиците от незаконната им агресивна война не спират на границата. Войната на Русия трябва да приключи, както и пренебрежението на Русия към безопасността на цивилните. От наша страна ние ще продължим да укрепваме нашия възпиращ и отбранителен капацитет у дома и ще продължим да подкрепяме Украйна в нейната защита срещу руската агресия", добави Рюте.

Румъния не е имала време да свали дрона

Румънските въоръжени сили не са разполагали с достатъчно време, за да свалят дрона, който се разби в жилищна сграда в град Галац. Това заяви представител на румънското министерство на отбраната.

"Времето, с което разполагахме - четири минути - беше изключително кратко", каза генерал Георге Максим от Обединеното командване на въоръжените сили по време на пресконференция.

Той уточни, че не е имало "реалистична възможност за безопасното му неутрализиране", предаде AFP.

Румънският президент Никушор Дан обясни, че решението да не бъде открит огън срещу дрона е било взето, защото "не са били налице необходимите условия той да бъде унищожен, без това да създаде сериозен риск за безопасността на цивилното население".

По-рано тази седмица дрон, участвал в руска атака срещу Украйна, падна върху жилищна сграда в Галац близо до украинската граница. Инцидентът предизвика пожар, наложи евакуацията на сградата и доведе до леки наранявания на двама души.