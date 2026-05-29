IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 71

Глоба от 13 000 евро за вечерни разходки по 21 плажа в Турция заради морски костенурки

Забраната се отнася до средиземноморски плажове

29.05.2026 | 15:05 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

През летния сезон Турция въвежда забрана за разходки в часовия диапазон между 20:00 ч. и 08:00 ч. местно (и българско) време по общо 21 плажа в южните окръзи Анталия, Мугла, Мерсин, Адана и Хатай, като глобата за нарушаването на забраната достига 699 000 турски лири (13 000 евро), а за фирми – 2 милиона лири (37 000 евро), съобщава Си Ен Ен Тюрк. 

По информация на медията забраната се отнася до средиземноморски плажове, на които гнездят застрашени морски костенурки. В този списък попадат плажовете „Патара“, „Кале“, „Кумлуджа“, „Текирова“, „Белек“, „Къзълот“, „Демирташ“, „Газипаша“ и „Олимпос-Чъралъ“ в окръг Анталия, плажовете „Екинджик“, „Далян“, „Даламан“ и „Фетие“ в окръг Мугла, плажовете „Анамур“, „Гьоксу Делта“, „Алата“, „Давултепе“ и „Казанлъ“ в окръг Мерсин, плажовете „Акятан“ и „Юмурталък“ в окръг Адана и плажът „Самандаг“ в окръг Хатай. 

В периода от май до септември на тези плажове е забранено и шофирането на превозни средства, разпъването на палатки, къмпингуването и паленето на огньове или барбекюта. 
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

плажове Турция морски костенурки
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem