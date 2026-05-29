Руският генерален консул в Констанца е персона нон грата, затварят консулството

Президентът на Румъния Никушор Дан обяви, че руският генерален консул в Констанца ще бъде обявен за персона нон грата, а консулството ще бъде затворено, съобщават от Digi24.

Държавният глава направи изявления за пресата в петък в края на спешна среща, която се проведе в двореца Котрочени, свикана след като руски дрон се разби в жилищен блок в Галац.

"Снощи имахме сериозен инцидент, при който бяха ранени двама румънски граждани, и цялата отговорност за този инцидент е на Русия, страна, която води агресивна война повече от четири години срещу Украйна. С оглед на тази ситуация генералният консул на Руската федерация в Констанца е обявен за персона нон грата, а генералното консулство на Руската федерация в Констанца ще бъде затворено", каза Никушор Дан. "Искам да отбележа безотговорността на някои румънски политически лидери и лидери на общественото мнение, които се опитват да оправдаят Русия за този инцидент, а сега румънските граждани могат да видят кой е прозападен и кой имитира прозападния подход."

Държавният глава заяви още, че става дума за "руски дрон "Геран-2", излитащ от Русия"

"Знаем траекторията, знаем къде е преминал през Украйна, знаем къде е влязъл в Румъния, част от рояк от 43 руски дрона, от които само един е достигнал румънска територия", подчерта румънският президент.

Той благодари на партньорите за тяхната солидарност, "проявена както индивидуално, така и в рамките на многостранни формати, партньори в Европейския съюз, партньори в НАТО".

"Това доказва, че има евроатлантическа солидарност и единство", посочи той.

Никушор Дан говори и за възможностите на Румъния и за придобиванията по програмата SAFE

"Относно възможностите на Румъния във връзка с този тип инциденти, искам да ви информирам, че в рамките на SAFE имаме важен компонент, посветен на противовъздушните способности за реагиране на този тип събития. Договорите се подписват тези дни и ще имаме доставката след година-две. Както знаете, имаме партньорство с Украйна, подписано преди три месеца за съвместно производство на дронове, и тези две програми, SAFE и Украйна, имат обща част. Имаме съвместен механизъм със Съединените щати и Обединеното кралство за ускоряване на производството и тестването на дронове и, очевидно, способности за борба с дронове. И докато това оборудване бъде доставено, имаме двустранни споразумения, както и в рамките на НАТО, с партньори за оборудване, което да присъства в Румъния. Някои са пристигнали, други тепърва ще пристигнат и в разговора, който проведох с генералния секретар на НАТО, настоях за спешност и той напълно се съгласи, че това оборудване трябва да пристигне в Румъния възможно най-скоро", обясни той.

Държавният глава говори и за реакцията и бързата намеса на властите след инцидента в Галац в петък сутринта.

"И последното нещо - обсъдихме и гражданската защита в CSAT. Реакцията в района на гражданската защита снощи беше много бърза и министърът на вътрешните работи ни представи мерките, които вече са предприети за целия потенциално засегнат район - увеличаване на броя на хората и всички други мерки, така че сме подготвени в тази област", ​​заключи той.