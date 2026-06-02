Airbus и Saab са готови да сключат сделка за изтребители от шесто поколение

Главният изпълнителен директор на Airbus, Михаел Шьолхорн, открито спекулира, че компанията може да работи със Saab по немско-шведски самолет от шесто поколение, ако програмата FCAS се разпадне. Тъй като програмата Future Combat Air System (FCAS) продължава да се проваля, Airbus, един от главните изпълнители на FCAS, открито предложи идеята за партньорство със Saab по бъдещ самолет от шесто поколение – може би най-зловещата новина досега за паневропейския проект за изтребител, пише в анализ за TNI Харисън Кас, писател и адвокат, специализиран в националната сигурност, технологиите и политическата култура.

FCAS беше замислен като европейски отговор на американския изтребител "Next-Generation Air Dominance" (NGAD) и китайския самолет от следващо поколение. Вместо това обаче програмата се превърна в политически спорове, разногласия в Йоркшир и вътрешни индустриални борби и постигна малък напредък. Откритото проучване на алтернативи от страна на Airbus е доказателство, че доверието в FCAS бързо ерозира.

Програмата FCAS е многонационална европейска програма за бъдещи въздушни бойни действия, включваща Франция, Германия, Испания и Белгия. Централният елемент на програмата е предназначен да бъде изтребител от ново поколение (NGF). Но програмата не е само за един изтребител; тя е за "система от системи", допълваща пилотирания изтребител с дронове, усъвършенствани сензори и работа в мрежа със сухопътните сили. Целта беше да се осигури европейска алтернатива на американските въздушни сили и да се запази независима аерокосмическа индустрия, за да се избегне изцяло зависимостта от американски изтребители като F-35 Lightning II.

Но програмата FCAS е в сериозни проблеми. Франция и Германия все повече се разминават в мненията си относно лидерството, интелектуалната собственост и индустриалния контрол върху крайния продукт. Dassault Aviation, основният донор на Франция, иска значителен контрол върху разработването на изтребителя, докато Германия смята, че Франция се стреми към непропорционално влияние. Главният изпълнителен директор на Dassault, Ерик Трапие, наскоро предупреди, че програмата FCAS на практика ще загине, ако сътрудничеството се прекъсне. А тази седмица главният изпълнителен директор на Airbus, Михаел Шьолхорн, започна открито да обсъжда алтернативни структури, партньорства и договорености за изтребители – едва ли вот на доверие в бъдещето на програмата.

Може ли Saab да спаси германската програма за изтребители?

Влиза шведският индустриален конгломерат Saab. Поради историята на Швеция като нечлен на НАТО, отговорна за собствената си отбрана, тя заема уникална позиция като една от малкото западни държави, които все още са способни да проектират свои собствени изтребители. А Saab има дълга история на уважавани изтребители – включително Viggen, Draken и най-вече JAS 39 Gripen. Интересът на Airbus потвърждава опита и таланта на Saab – и според Шьолхорн, дискусиите на Airbus със Saab не са проучвателни или повърхностни, а сериозни.

Шьолхорн изрично предупреди Европа да не повтаря случилото се с нейните самолети от 4.5 и пето поколение. Eurofighter Typhoon е бил замислен като авангарден паневропейски изтребител, но Франция се оттегли от проекта, създавайки конкурентния Dassault Rafale. Дублирането на работа между тях може би им е навредило; нито един от изтребителите не се е оказал толкова добър, колкото американския F-35, който много европейски държави сега използват като свой изтребител от пето поколение.

Авторът пише още, че се страхува, че ако FCAS се провали, Европа отново ще бъде зависима от Съединените щати за изтребител от шесто поколение, евентуално ще трябва да купи F-47, ако никога не бъде въведена на въоръжение местна система. Това е широкообхватна загриженост; това би означавало, че Европа ще остане обвързана със САЩ, зависима от САЩ за подобрения, зависима от целостта на американските вериги за доставки, зависима от САЩ за политическо одобрение. Естествено, Европа би предпочела да запази известна степен на независимост със следващото поколение изтребители.

Airbus предупреди, че ако решенията, свързани с FCAS, продължат да се забавят, тогава посочените срокове ще станат напълно нереалистични. Ако Европа иска способност от шесто поколение преди 2040-те години, решенията трябва да се вземат целенасочено и бързо. Но забавянията продължават да се увеличават. Междувременно САЩ напредват с F-47, а Китай – със своите концепции за следващо поколение. Колкото по-дълго FCAS остава в капана на политически и индустриални спорове, толкова по-голям е рискът Европа да се превърне в клиент на пазара на шесто поколение.