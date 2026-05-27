Как руските авиокомпании заобикалят санкциите, за да продължат да летят

В края на 2024 г. търговец на части за самолети в Люксембург организира това, което изглеждаше като две рутинни сделки, продавайки два употребявани реактивни двигателя, съхранявани в Канада, на купувач в Индия. Но без знанието на Vallair Asset Solutions S.a.r.l. машините са били прехвърлени на руска авиокомпания, обхваната от редица международни санкции. Тайното пътуване през половината свят е било организирано от бивш вицеадмирал, който управлява фирма за внос-износ в Кочи - пристанищен град в югозападната част на Индия. VAS твърди, че е била измамена, пише Bloomberg. Тази уловка е символична за начините, по които руските авиокомпании заобикалят усилията да бъдат принудени да се подчинят.

Очакваше се санкциите от страна на САЩ, Европейския съюз и Обединеното кралство да парализират местните авиокомпании, като ги лишат от резервни части и експертен опит за ремонт, което в крайна сметка ще ги принуди да спрат полетите на флотите си. Този сценарий не се развива така, както е написан. Броят на самолетите на Airbus SE и Boeing Co., експлоатирани от руски превозвачи, е отбелязал само минимален спад от 2023 г. насам. Авиокомпаниите превозват почти толкова пътници и предлагат толкова места, колкото и през 2021 г., преди нахлуването в Украйна. Това се дължи на силния вътрешен пазар. Търговски данни, събрани от няколко източника, показват, че авиационно оборудване се внася в Русия през Индия, Турция, Обединените арабски емирства и Казахстан, наред с други страни.

Някои резервни части бяха проследени по серийни номера по време на пътуването им от западни доставчици към посредници и руски компании. Зад някои от транзакциите стои Marine Equipments Centre Pvt. Ltd. в Кочи, малка рибка в света на търговията с резервни части, която въпреки това се радваше на малък, но стабилен поток от бизнес. Чрез посредник компанията закупи два двигателя на CFM International Inc. за около 17 милиона долара от VAS и ги изпрати от Канада.

Според документите, прегледани от Bloomberg News, договорите за покупка включваха клаузи, забраняващи реекспорт към Русия. Въпреки това, в рамките на два месеца след пристигането на двигателите в Индия, MEC ги препродаде на Rossiya Airlines JSC, един от най-големите руски превозвачи, за около 24 милиона долара. Частите са предназначени за самолети Airbus A320. Чрез тези сделки MEC и посредникът Aman Aviation & Aerospace Solutions Pvt. Ltd. може би са изложили участващите западни компании на риск от граждански или наказателни санкции.

Дори доставчици, които твърдят, че не са знаели, че продуктите им се продават на руски субекти, потенциално могат да бъдат държани отговорни, тъй като съгласно санкциите незнанието не е непременно оправдание. Устойчивостта на руската гражданска авиационна индустрия се подсилва от една скрита, заобикаляща санкциите мрежа, използвана за набавяне на основни части - или чрез търговци в приятелски държави, или чрез фиктивни компании, създадени от Москва в чужбина за извършване на бизнес. Това е добре позната страница в руския наръчник за заобикаляне на санкциите, напомняща за "тъмния флот" от танкери, тайно сглобени за контрабанда на незаконния петрол на страната в чужбина. Сделките включват самолетни двигатели, силови агрегати, амортисьори на шасито, многофункционален контролен и дисплейен модул и дори еспресо машини за бордовата кухня. Поне част от тези части са дошли от западни доставчици. Успехът на тези лабиринтни обходни пътища, понякога включващи "еднодневни компании", повдига въпроси относно ефективността - и прилагането - на търговските мерки, предназначени да парализират руската икономика.

"Руснаците, както винаги, са много адаптивни", каза Фиона Хил, която е работила за трима американски президенти и сега е старши научен сътрудник по външна политика в мозъчния тръст "Брукингс Институт" във Вашингтон. "Те използват всякакви други връзки с държави, които не са подложени на санкции."

Цифрите подкрепят нейното твърдение. Секторът на авиокомпаниите в страната вероятно е надхвърлил 30 милиарда долара стойност миналата година, което представлява около 17% ръст спрямо предходната година, според оценки на GlobalData Plc, изследователска фирма със седалище в Лондон. Част от това се дължи на държавни субсидии.

Руските авиокомпании предложиха общо над 122 милиона места по редовни полети до дестинации в страната и чужбина

- приблизително същото като през 2021 г. Националният превозвач "Аерофлот" (Aeroflot PJSC) е реализирал най-големите си приходи поне от 2000 г. насам, достигайки 902,3 милиарда рубли (11 милиарда долара), според данни, събрани от Bloomberg. Използвайки информация, предоставена от Big Trade Data, Bloomberg News идентифицира най-малко 30 компании, които са изнесли части за самолети в Русия миналата година. Вероятно това е значително занижена оценка, тъй като много страни не докладват данни на ниво транзакции, а ако го правят, те често са непълни.

Русия спря да оповестява подробни търговски данни миналата година. Макар че много от тези фирми за внос-износ се намират в държави, които не налагат санкции на Русия, те обикновено се снабдяват с части от продавачи, подлежащи на ограничения, наложени от Вашингтон, Брюксел или Лондон.

"Санкциите са предназначени да обхванат не само директните доставки на забранени стоки за Русия, но и индиректните", заяви Франсис Бонд, който работи по дела за корпоративни престъпления в адвокатската кантора Macfarlanes LLP в Лондон. "В такива ситуации компаниите не се измъкват, защото умишленото пренебрегване не се толерира."

Към 30 април 46-те руски превозвачи са имали 838 пътнически самолета в експлоатация, според аналитичната фирма Cirium Ltd. Повече от половината - или 460 самолета - са били модели на Airbus или Boeing. Тези цифри са останали относително стабилни от 2023 г. насам, с изключение на по-новата серия A320neo от самолети с тесен корпус, които все по-често са изваждани от експлоатация. Представители и на двата самолетопроизводителя заявиха, че спазват санкциите и не извършват никакви сделки с руски авиокомпании. В началото на 2022 г. Boeing спря да предоставя части, поддръжка и техническа подкрепа на клиенти и доставчици на услуги за поддръжка в Русия, заяви говорител в имейл.

Компанията продължава да спазва санкциите на САЩ и глобалните закони и регламенти. Airbus заяви, че спазва контрола върху износа на САЩ и ЕС, извършва надлежна проверка на клиентите и проследява движението на частите. Компанията може също така да определи, че дадена част може да се използва само от конкретна авиокомпания в конкретен самолет.

"Няма законен начин оригинални самолетни части, документация и услуги да стигнат до руски или други превозвачи, подложени на ембарго", заяви Джъстин Дюбон, говорител на производителя, базиран в Тулуза, Франция.

Въпреки това данните показват, че поне някои от тях го правят. Най-подробните записи идват от индийското правителство, което е основен купувач на руски петрол и военно оборудване. Те показват, че един от най-активните износители на авиационни части за Русия е MEC, ръководена от пенсионирания военноморски офицер Аджай Кумар. След началото на войната в Украйна износът на компанията се увеличи значително.

През четирите години преди инвазията MEC е отчела 1,3 млн. долара вносни транзакции, предимно за резервни части, и около 172 000 долара износ, според митническите данни, събрани от Big Trade Data.

MEC, Chandsara и Shreegee са само няколко звена в руската верига за доставки. Китай, който се стреми да бъде лидер в производството на авиационна техника, е изнесъл за Русия самолетни части на стойност най-малко 961 милиона долара от март 2022 г. до февруари 2026 г.

Преди инвазията производителите поддържаха някои от най-големите си инженерни бази в чужбина в Русия.

Миналата година Росавиация сертифицира "Аерофлот" да ремонтира двигатели, използвани в самолети на "Боинг" и "Еърбъс", на място, така че вече не е необходимо да се изпращат в чужбина. Към 30 април авиокомпанията разполагаше с общо 116 пътнически самолета "Еърбъс" и 59 "Боинг", според данни на Cirium. Миналата година Русия помоли САЩ да ѝ позволи да закупи самолети "Боинг" с пари от замразени държавни активи, веднага щом бъде постигнато примирие в Украйна.