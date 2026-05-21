Тръмп и Нетаняху спорили по телефона, косата на Биби "пламтяла от ярост"

Източник разкри, че израелският премиер Бенямин Нетаняху се е сблъскал с Доналд Тръмп в яростен телефонен разговор, който е оставил израелския лидер с "пламнала коса", разкри източник.

Във вторник вечерта двамата лидери са провели труден и дълъг телефонен разговор, в който са се разминавали в мнението си за пътя напред в иранската война. Нетаняху все повече се съмнява, че по-нататъшните преговори с Техеран ще доведат до мирно споразумение и иска да възобнови военните удари, според израелския Канал 12.

Междувременно Тръмп иска да настоява по-усилено за споразумение, при което Иран се отказва от програмата си за ядрени оръжия, преди да се върне към война.

Източник твърди пред Axios, че посланикът на Израел във Вашингтон е информирал американските законодатели, че Нетаняху е обезпокоен от разговора, твърдейки, че "косата на премиера е пламтяла" след напрегнатата размяна на думи.

"Биби винаги е обезпокоен", каза на свой ред друг източник, добавяйки, че израелският лидер е бил обезпокоен и в миналото по време на предишни етапи на преговорите.

Тръмп заяви, че е готов да възобнови войната, ако преговорите се провалят, но остава уверен, че ще бъде постигнато споразумение

В реч в сряда в Академията на бреговата охрана той каза:

"Единственият въпрос е дали ще го довършим или ще подпишат документ. Да видим какво ще се случи."

По-късно той добави, че САЩ и Иран са "точно на границата" между постигане на сделка и възобновяване на войната.

Тръмп също така заяви, че Нетаняху "ще направи каквото поискам" по отношение на Иран, въпреки че добави, че имат добри отношения.

Дискусията между двамата се състоя часове след като "Ню Йорк Таймс" разкри, че Израел, с одобрението на Тръмп, е влязъл във войната с "дръзък" план да инсталира бившия твърдолинейни президент Махмуд Ахмадинеджад за нов лидер на Иран, след като аятолах Али Хаменей беше убит при първите удари. Заговорът обаче се провали още в първия ден, когато Ахмадинеджад беше ранен от израелски удар по дома му в Техеран, целящ да го освободи от домашен арест, и оттогава не е виждан.

Ахмадинеджад, който имаше конфликт с аятолаха, беше известен по време на президентството си от 2005 до 2013 г. с призивите си за "заличаване на Израел от картата". Той също така подкрепи ядрената програма на Техеран и жестоко потуши гражданското несъгласие.

"Провалените планове за Ахмадинеджад само допълнително доказват, че няма добър лидер в сегашните редици на правителството им", заяви пред Daily Mail американски служител, участващ в преговорите между САЩ и Иран.

В сряда иранското външно министерство заяви, че преговорите продължават "въз основа на 14-точковото предложение на Иран" и че министърът на вътрешните работи на Пакистан е в Техеран, за да помогне на посредничеството.

Министерството заяви, че за да бъдат постигнати споразумения, САЩ ще трябва да прекратят "пиратството" си срещу ирански кораби и да се съгласят да освободят замразени средства, докато Израел ще трябва да прекрати войната си в Ливан.

Посредници, включително Пакистан, Катар, Саудитска Арабия, Турция и Египет, се опитват да намалят пропуските в предложението, съобщиха източници пред Axios.

Въпреки това остава неясно дали иранците ще променят позицията си относно ядрената си програма

В сряда Корпусът на гвардейците на ислямската революция на Иран предупреди, че войната в Близкия изток ще се разпростре отвъд региона, ако САЩ и Израел възобновят атаките срещу ислямската република.

"Ако агресията срещу Иран се повтори, обещаната регионална война този път ще се разпространи далеч отвъд региона и нашите опустошителни удари ще ви смажат", заявиха гвардейците в изявление на уебсайта си Sepah News.

КРИВ също предупреди, че Иран все още не е използвал "всички възможности на Ислямската революция" срещу Запада.

Заплахата дойде, след като Тръмп заяви във вторник, че иранските лидери "молят" за сделка, добавяйки, че нова атака на САЩ ще се случи през следващите дни, ако не бъде постигнато споразумение.

"Знаете как е да преговаряш със страна, в която биеш жестоко. Те идват на масата за преговори, молят да сключат сделка", каза той. "Надявам се, че не се налага да водим войната, но може да се наложи да им нанесем още един голям удар. Все още не съм сигурен."

Тръмп направи коментарите си ден след като заяви, че е спрял планираното възобновяване на военните действия след ново предложение на Техеран за прекратяване на конфликта.

Говорителят на иранската армия Мохамад Акраминия предупреди, че ислямската република ще "отвори нови фронтове срещу" САЩ, ако Америка възобнови атаките си. Той добави, че иранските военни са използвали прекратяването на огъня като възможност "да укрепят бойните си способности".

Президентът на САЩ е подложен на силен политически натиск у дома да постигне споразумение, което би отворило отново Ормузкия проток. Тръмп предложи краен срок от няколко дни за възобновяване на ударите, ако не бъде постигната сделка.

"Казвам два или три дни, може би петък, събота, неделя, нещо, може би началото на следващата седмица, ограничен период от време", каза той.

Съединените щати се борят да прекратят войната, която започнаха с Израел преди близо три месеца. Тръмп многократно е заявявал по време на конфликта, че сделка с Техеран е близо и по подобен начин е заплашвал с тежки удари срещу Иран, ако не се постигне споразумение.

В разговор с репортери на брифинг в Белия дом, Джей Ди Ванс призна трудностите при преговорите с разпокъсаното иранско ръководство.

"Понякога не е напълно ясно каква е преговорната позиция на екипа", каза той, така че САЩ се опитват да изяснят собствените си червени линии.

Той също така разкри, че една от целите на политиката на Тръмп е да предотврати разпространението на ядрена надпревара във въоръжаването в региона.

Ебрахим Азизи, ръководител на комисията по национална сигурност на иранския парламент, заяви в предаването X, че спирането на атаката от страна на Тръмп се дължи на осъзнаването, че всеки ход срещу Иран би означавал "изправяне пред решителен военен отговор".

Последното мирно предложение на Техеран изглежда малко променено от предишното предложение на Иран, което Тръмп отхвърли миналата седмица като "боклук".

Президентът на САЩ е подложен на силен политически натиск у дома да постигне споразумение, което би отворило отново Ормузкия проток - ключов маршрут за глобални доставки на петрол и други стоки.

Цените на бензина остават високи, а рейтингът на одобрение на Тръмп рязко спадна с предстоящите избори за Конгрес през ноември.

Конфликтът причини най-тежкото прекъсване на глобалните енергийни доставки, като блокира стотици танкери да напуснат Персийския залив, като същевременно повреди енергийните и корабните съоръжения в целия регион.