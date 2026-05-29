Русия отхвърли призива на САЩ да не нанася "системни удари" по Киев

Съединените щати отправиха необичайно остри критики към Русия и я призоваха да се въздържи от обещаните „систематични удари“ срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица, съобщава Ройтерс.

Изявленията бяха направени по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, поискано от Украйна в отговор на бомбардировките на Русия със стотици дронове и ракети в неделя срещу Киев и близките райони.

Баражът включваше удар с балистична ракета със среден обсег „Орешник“, способна да носи ядрени заряди, поне за трети път, когато Москва изстрелва оръжието в Украйна от ноември 2024 г. насам.

Осъждайки неделния бараж, Тами Брус, заместник-посланикът на САЩ в ООН, нарече използването на „Орешник“ от Русия „необяснима, опасна и варварска ескалация“ на войната, която избухна с пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г.

"Предупреждаваме Русия да не налага така наречените систематични удари срещу Киев, които рискуват допълнителни жертви сред цивилното население и отлагат перспективата за мир", каза Брус.

Най-малко двама цивилни загинаха и около 100 бяха ранени при бомбардировката, за която Москва твърди, че е в отговор на украински удар по студентско общежитие в Донецк, източния регион със същото име, който подкрепяните от Москва сепаратисти превзеха през 2014 г.

Коментарите на Брус бяха сред най-острите критики към Русия, отправени от администрацията на Тръмп, която като цяло заема по-сговорчива позиция към Русия, отколкото повечето съюзници на САЩ.

Тя не каза как биха реагирали САЩ, ако Москва изпълни заплахата си за „системни удари“.

Руският посланик Василий Небензя повтори твърдението на Москва, че неделният бараж е бил насочен към ключови украински военни и разузнавателни съоръжения, и поднови обещанието на Русия да нанесе нови удари по „центрове за вземане на решения и командни пунктове“. „Тъй като гореспоменатите съоръжения са разпръснати из целия Киев, предупредихме чуждестранни граждани, включително служителите на дипломатическите мисии и офисите на международни организации, за необходимостта да напуснат града възможно най-скоро“, продължи той.

Помощник-генералният секретар на ООН Халед Хиари заяви, че Организацията на обединените нации е „дълбоко обезпокоена“ от обещаните от Русия „последователни и системни удари“ срещу цели в Киев.