Кремъл: Прославянето на нацисти от Киев оправдава началото на СВО

Нацистки колаборационисти биват прославяни в Централна Европа

26.05.2026 | 17:37 ч. 22
Снимка: БГНЕС/ EPA

Прославянето на нацистки престъпници и колаборационисти от Киев на държавно ниво допълнително подчертава валидността на решението за започване на Специалната военна операция. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков на брифинг, предава ТАСС.

"Това прославяне на нациститедопълнително подчертава валидността и правилността на решението за започване на Специалната военна операция", отбеляза говорителят на Кремъл, коментирайки препогребването от Киев на тленните останки на Андрей Мелник, един от лидерите на ОУН.

По думите на Песков, нацистки колаборационисти биват прославяни в Централна Европа.

"Всъщност в центъра на Европа има официално, на държавно ниво, възхваляване на нацистките престъпници и колаборационисти. Не знам дали някой в ​​европейските столици харесва това, но на нас изобщо не ни харесва", подчерта Песков.

Тагове:

Песков нацисти Европа Русия Украйна война
