Жилищна криза в Гърция: Рекордните наеми тласкат семействата до краен предел

Жилищната криза в Гърция през 2026 г. достигна критично ниво, като цените на наемите продължават да се покачват рязко дори за много малки и нискокачествени апартаменти. За много домакинства осигуряването на основно жилище вече изразходва по-голямата част от месечния доход, което подчертава нарастващия дисбаланс на пазара на недвижими имоти, съобщава To Vima.

Типичен пример идва от предградията на Атина, където напълно обзаведен студио апартамент от само 19 квадратни метра се рекламира за 390 евро на месец. Въпреки изключително ограниченото си пространство – състоящо се от единична стая с легло, минимално обзавеждане и малка баня – обявата се предлага на пазара като „идеално“ модерно решение за живеене с удобства като климатик и енергийно ефективни функции.

Друг имот в центъра на Атина, също 19 квадратни метра и описан като подходящ за студенти, е обявен за 365 евро на месец. Въпреки това, дори на тази цена, достъпността остава недостъпна за много, особено за по-младите наематели.

Пазарните данни показват, че апартаментите с цени под 350 евро са изключително ограничени

в района на Атина, докато опциите под 400 евро остават оскъдни, което отразява голямото търсене на евтини жилища.Експертите казват, че тази тенденция се дължи на нарастващото търсене на малки апартаменти, което е довело до още по-високи цени. Много от тези имоти се намират в по-стари квартали на Атина и често са или полусутеренни помещения, или стари сгради, въпреки че някои са реновирани, което допълнително допринася за повишаването на наемите.

За типично четиричленно семейство ситуацията е още по-тежка. Наличните апартаменти с две спални обикновено струват между 600 и 800 евро на месец, в зависимост от състоянието и местоположението. Според анализатори на пазара на жилища това означава, че осигуряването на подходящо жилище може да изисква до 70% от средната заплата.

Още по-впечатляващо е, че по-големите жилища с три спални могат да изискват до 93% от типичния доход на домакинство, което ги поставя далеч извън обсега на повечето семейства.

Експерти по жилищно строителство предупреждават, че наемите са се увеличили с приблизително 10% годишно през последните години, което прави Гърция една от европейските страни с най-бързо нарастващите цени на наемите. Въздействието е особено тежко сред младите хора, много от които остават в родителските си домове поради финансови ограничения.

Кризата се отразява и на създаването на семейства, тъй като високите разходи за жилища обезкуражават независимостта и дългосрочното планиране. Много млади хора не могат да си позволят дори скромни апартаменти от 50-60 квадратни метра, което ограничава способността им да създават семейства.

Докато правителствените мерки включват данъчни стимули за собствениците на имоти, които отварят отново празни домове, и субсидии за ремонти, критиците твърдят, че тези политики нямат контрол върху наемите, което позволява на наемодателите значително да увеличат цените след подобрения.