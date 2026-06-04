Шпионинът, вдъхновил сериала "Американците": Русия ще е във война десетилетия ВИДЕО

Андрей Безруков, политолог и съветник на ръководителя на "Роснефт" Игор Сечин, заяви на Международния икономически форум в Санкт Петербург (СПИЕФ), че Русия ще бъде във война през следващите "няколко десетилетия", създавайки две поколения, оформени от конфликта.

Безруков говори по време на сесия, озаглавена "Основните заплахи за Русия през втората четвърт на 21-ви век" в деня на откриването на форума.

"Трябва да се научим да живеем с тази война. Това не означава, че трябва да спрем всичко, да спрем да развиваме икономиката. Напротив - трябва да изградим нашата държавна система и нашата икономика по такъв начин, че те да изпълняват не само задачата за развитие, но и задачата за отбрана", каза Безруков.

Andrey Bezrukov, an adviser to Rosneft CEO Igor Sechin, said at the St. Petersburg International Economic Forum that Russia would remain in a state of war for the next "couple of decades." According to him, Russia must learn to live with war, while its state system and economy… pic.twitter.com/csljAyVfp6 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 3, 2026

Той твърди, че съвременните войни са се променили - целта вече не е да се завземе територия, а да се изтощи врагът

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Западът, каза той, се опитва да избегне ядрена конфронтация с Русия и вместо това "бавно вари жабата". Ескалацията беше "видима тази сутрин" в Санкт Петербург, добави той, визирайки украинските атаки с дронове срещу града, припомнят от Meduza.

"Дори сега разбираме, че дрон, използващ Starlink, може да прелети във всеки регион и да удари конкретна цел. Това е сериозен проблем за нас - не бяхме подготвени за него", каза Безруков.

Той също така предупреди за заплахата от биологична война:

"Всички тези лаборатории около нас не просто пилееха бюджетни средства. Те правеха оръжията на бъдещето. Тези лаборатории все още работят и настоящите технологии им позволяват да създават вируси, които биха могли да ни унищожат всички", твърди той.

Безруков не каза кои лаборатории има предвид или къде се намират. След войната в Украйна руските държавни медии лансират твърдението, че западните биолаборатории подготвят биологични оръжия срещу Русия. Това не беше потвърдено по никакъв начин.

Андрей Безруков е пенсиониран полковник от руската Служба за външно разузнаване, който преди това е работил като шпионин за Съветския съюз. От 80-те години на миналия век той живее в чужбина под името Доналд Хийтфийлд. Съветското разузнаване го вербува заедно с Елена Вавилова (Трейси Фоли), за която се жени в Русия преди разполагането им в Северна Америка. В Канада те инсценират случайна среща, оженят се отново под псевдонимите си и по-късно се преместват в Съединените щати. Имат двама сина.

През 2010 г. Безруков, Вавилова и осем други "нелегални имигранти" са арестувани от ФБР. Впоследствие са депортирани в Русия заедно с децата си. Синовете на Безруков и Вавилова по-късно възстановяват канадското си гражданство. Историята на семейството им вдъхновява два телевизионни сериала: американския сериал "Американците" и руския сериал "Руснаците".