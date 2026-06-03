Русия заплаши с ядрено оръжие заради украинските атаки над Санкт Петербург

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви днес, че Русия, в отговор на заплахата за териториалната си цялост, може в най-лошия случай да отговори на агресора с използването на ядрени оръжия. Той коментира атаките край Международния икономически форум в Санкт Петербург (МИФ), на който присъства.

"Остро осъждаме тези престъпни действия. Виждаме зад тях цяла група спонсори на киевския режим, които продължават да вдигат залозите. Те няма да се спрат пред никакви провокации и по никакъв начин не са склонни да забавят усилията си да ни затруднят живота. Но тези опити са обречени на провал", каза той в изявление до медиите.

Той отбеляза, че това е "nредупреждение, това е сигнал" и препоръча на опонентите на Русия да го приемат "с най-голяма сериозност". Рябков препоръча на противниците на Москва да не се опитват "да тестват решимостта на Русия да се защитава с всички средства, с които разполага".

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Ще използва ли Русия ядрени оръжия?

"Що се отнася до нас, хипотетичните екстремни ситуации, в които е възможно използването на тези оръжия, са изчерпателно описани във военната доктрина на Руската федерация и в принципите на държавната политика в областта на ядреното възпиране", каза Рябков.

Рябков заяви, че в опростена форма военната доктрина предвижда, че "атака на агресора срещу Русия, срещу нейната териториална цялост, включително тези, които може да не притежават такива оръжия, може в най-лошия случай да доведе до това Русия да "отговори, като използва тези средства".

Той заяви, че задачата на Русия, преди следващите избори в САЩ, е да стабилизира отношенията между двете страни.

"Целта на Русия преди следващите президентски избори в САЩ е да стабилизира отношенията между двете страни", каза Рябков.

Рябков каза още, че Русия е много обезпокоена от ситуацията около Запорожката АЕЦ, която се намира в близост до град Енергодар и от март 2022 г. е под контрола на Москва.

"Нашата основна грижа в момента е Запорожката АЕЦ. Всички сме фокусирани върху тази работа", подчерта Рябков

Той заяви, че руското външно министерство работи в тясно сътрудничество с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), чийто директор е Рафаел Гроси, чрез постоянен представител в мисията на МААЕ във Виена Михаил Улянов.

Украйна съобщи, че е атакувала най-големия руски петролен терминал в Балтийско море, разположен в Санкт Петербург, и военни цели в базата "Кронщат" близо до града, през нощта, преди началото на МИФ.