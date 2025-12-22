Трудна дипломация: Джаред Кушнер е тайният коз на Тръмп

С настъпването на втория мандат на президента Доналд Тръмп, ключова фигура от първата му администрация се отдръпна, доволна да се съсредоточи върху личните си бизнес интереси и да не поема отново официална правителствена роля.

Сега, почти година след началото на "Тръмп 2.0“, зетят на Тръмп, Джаред Кушнер, е отново привлечен във външната политика и играе по-голяма роля в деликатните мирни преговори. Първоначално преговорите бяха водени почти самостоятелно от специалния пратеник Стив Уиткоф, магнат в областта на недвижимите имоти, който нямаше опит в управлението преди тази година.

Промяната отразява усещането сред вътрешния кръг на Тръмп, че Кушнер, който има дипломатически опит, допълва стила на преговори на Уиткоф и може да преодолее привидно неразрешими различия, за да сключи сделка, според няколко настоящи и бивши служители на администрацията, които, както и други, говориха при условие за анонимност, за да обсъдят вътрешните обсъждания.

Тази роля беше демонстрирана този уикенд, когато дуото Кушнер-Уиткоф участваха в серия дипломатически срещи в Маями.

В неделя те завършиха двудневни разговори с руския преговарящ Кирил Дмитриев в Маями относно последните предложения за прекратяване на войната на Русия в Украйна, съобщава АР.

Разговорите с Дмитриев се проведоха след среща в петък във Флорида с украинския преговарящ екип, воден от Рустем Умеров, както и с висши британски, френски и германски служители по националната сигурност. Украинците и европейските представители останаха във Флорида за още разговори с представители на правителството на САЩ, посредничени от пратениците на Тръмп.

Уиткоф и Кушнер също така се вмъкнаха в срещи в петък с турски и катарски представители, за да обсъдят крехкото примирие между Израел и Хамас в Газа, докато се стремят да приложат втората фаза на плана за прекратяване на огъня на Тръмп.

Кушнер и Уиткоф използват контрастни стилове

Уиткоф, дългогодишен приятел на Тръмп, е възприеман от някои в администрацията като едър човек, пътувал по света за дипломатически преговори с частния си самолет и не пропуска възможност публично да похвали президента за неговата външнополитическа проницателност, казват официални лица.

Кушнер има свои собствени сложни бизнес интереси в Близкия изток и понякога транзакционен поглед върху дипломацията, което е разстроило някои служители в европейските столици, споделя западен дипломат.

Въпреки това Кушнер се възприема като по-надежден преговарящ от Уиткоф, който е възприеман от много украински и европейски служители като прекалено почтителен към руските интереси по време на войната, започнала с нахлуването на Москва през февруари 2022 г., каза дипломатът.

"Кушнер има малко по-голям опит от първата администрация“, каза Иън Кели, пенсиониран дипломат от кариерата и бивш посланик на САЩ в Грузия, който сега преподава дипломация в Северозападния университет. Кели обаче подчерта, че все още не е ясно дали Кушнер ще се намеси.

Тръмп гледа на Кушнер като на "доверен член на семейството и талантлив съветник“, който е изиграл ключова роля в някои от най-големите му успехи във външната политика, заяви заместник-говорникът на Белия дом Анна Кели.

Тръмп и Уиткоф "често търсят мнението на г-н Кушнер, предвид опита му със сложни преговори, а той от своя страна е щедър в предоставянето на ценния си опит, когато е бил помолен“, добави Кели.

Говорителят на Държавния департамент Томи Пигот нарече Кушнер "преговарящ от световна класа“. Пигот отбеляза, че държавният секретар Марко Рубио е благодарен за "готовността на Кушнер да служи на страната ни и да помогне на президента Тръмп да реши някои от най-сложните предизвикателства в света“.

Нетрадиционна дипломация

В интервю за предаването "60 минути“ по CBS през октомври Кушнер говори за своя нетрадиционен подход към дипломацията.

"Бях обучен във външната политика още по време на първия мандат на президента Тръмп, като видях как външен президент идва във Вашингтон с различна школа по външна политика от тази, която беше въведена през 20 или 30 години по-рано“, каза той.

Но някои демократи и правителствени надзорни групи изразиха скептицизъм относно ролята на Кушнер във формирането на административните политики в Близкия изток, докато той управлява милиарди долари инвестиции, включително от суверенните фондове на Саудитска Арабия и Катар чрез своята фирма Affinity Partners.

По подобен начин Уиткоф е подложен на критики заради дълбоките бизнес връзки на него и семейството му със страните от Персийския залив. Миналата година Уиткоф си партнира с членове на семейството на Тръмп, за да стартира компания за криптовалути, World Liberty Financial, която получи инвестиция от 2 милиарда долара от контролиран от Обединените арабски емирства фонд.

"Това, което хората наричат ​​конфликт на интереси, аз и Стив наричаме опит и доверени взаимоотношения, които имаме по целия свят“, каза Кушнер, който не получава заплата от Белия дом за консултативната си роля.

Съветникът на Белия дом Дейвид Уорингтън заяви в изявление, че усилията на Кушнер за Тръмп "се предприемат в пълно съответствие със закона“.

"Като се има предвид, че Джаред Кушнер беше ключова част от усилията, довели до историческите споразумения "Абрахам“ и други дипломатически успехи в първата администрация на Тръмп, президентът го помоли да бъде на разположение за постигане на мир по света“, се казва в изявление на Уорингтън, визирайки усилията на Тръмп по време на първия му мандат, които нормализираха отношенията между Израел и няколко арабски държави. "Г-н Кушнер се съгласи да го направи в качеството си на частен гражданин".

Кушнер беше извън светлината на прожекторите

През първата половина на годината Кушнер стоеше извън светлината на прожекторите, дори когато настояваше, в някои случаи безуспешно, да назначи някои бивши сътрудници - тези, с които е работил по договарянето на споразуменията "Абрахам“ - на влиятелни позиции в новата администрация, според настоящите и бивши служители на администрацията.

Кушнер беше казал на Тръмп и други, че макар да няма да се присъедини към Белия дом за втория си мандат, е готов да предложи съвета си, ако е необходимо. Това е роля, която той играеше и в няколко случая по време на годините на Байдън, докато демократическата администрация се опитваше безуспешно да разшири споразуменията "Абрахам“.

Въпреки че Кушнер остана неформален резонатор за Тръмп и висши съветници, той се съпротивляваше на прякото участие, дори когато президентът разширяваше миротворческите си стремежи, докато на него и на други не стана ясно, че работата може да е твърде голяма за Виткоф да я свърши сам, казаха служителите.

Тъй като усилията на Тръмп да сключи споразумение за прекратяване на войната между Израел и Хамас в Газа се провалиха през лятото, Кушнер се намеси, използвайки опита и контактите си в преговорите по Споразуменията "Абрахам“, за да помогне на Уиткоф да прокара плана на Тръмп до финалната линия.

Съгласуван в края на септември след трескави разговори около годишното Общо събрание на ООН, 20-точковият план все още е в процес на разработка, но неговото изпълнение се координира от Кушнер и многобройни членове на неговия екип по Споразуменията "Абрахам“.

"Винаги довеждаме Джаред, когато искаме да сключим сделката“, каза Тръмп пред израелския парламент, Кнесет, малко след споразумението и добави: "Понякога се нуждаем от този мозък".

Веднага след като планът за Газа беше финализиран, Кушнер заяви, че се връща към семейството и работата си в Маями, където ръководи частна инвестиционна компания с многомилиарден капитал. Участието му в миротворческите дейности с високи залози е само временно, каза Кушнер, шегувайки се, че съпругата му Иванка може да смени ключалките, ако не се прибере скоро.

"Ще се опитам да помогна за организирането им и след това се надявам да се върна към нормалния си живот“, каза Кушнер през октомври.

Но в рамките на седмици след като се е грижил за прекратяването на огъня в Газа, Тръмп отново се обърна към своя посредник, за да се включи в преговорите между Русия и Украйна. Те бяха в патова ситуация от месеци, въпреки постоянните усилия на Белия дом да привлече както руския президент Владимир Путин, така и украинския президент Володимир Зеленски към споразумение.

Тогава Тръмп намекна, че ще продължи да се обляга на Кушнер, когато залозите са най-високи, както е правил досега.