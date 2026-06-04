Пукнатини в руския елит: Все повече влиятелни фигури се обръщат срещу войната

Невъзможността на Русия да пробие патовата ситуация в Украйна става толкова очевидна, че влиятелни фигури в руския елит започнаха публично да призовават за прекратяване на конфликта. Големият въпрос е дали президентът Владимир Путин ще признае тази реалност и ще се откаже от стремежа си да унищожи украинската независимост, пише WSJ.

Досега няма признаци, че в петата година от най-кървавия конфликт в Европа от поколения насам той е готов да се откаже от първоначалните цели на своята "специална военна операция". Но това може да се промени, ако ходът на войната се обърне още повече в полза на Киев.

Призивите не идват само от бизнес елитите и по-либералните части на руския елит. Някои от най-известните руски ястреби също станаха много по-открити в изразяването на убеждението, че Москва просто няма капацитета да постигне пълна победа срещу Украйна.

Един от тях е Олег Царев, бивш украински депутат, избягал в Русия през 2014 г., който беше един от основните кандидати на Путин за оглавяване на проруски марионетен режим, който Кремъл планираше да установи в окупирания Киев в началото на 2022 г. Той беше тежко ранен при опит за покушение, приписван на украинското разузнаване, през следващата година.

В публикация в Telegram миналия месец Царьов предупреди, че руската пропаганда е създала опасна илюзия за неизбежна победа срещу Украйна.

Василий Кашин, директор на Центъра за всеобхватни европейски и международни изследвания във Висшето училище по икономика в Москва, публикува миналия месец широко обсъждана статия във водещото руско списание за външна политика. Той твърди, че Украйна неизбежно ще остане антируска, прозападна страна, особено след като стотици хиляди украинци бяха убити или осакатени във войната. Той каза, че целта за установяване на приятелски режим в Киев – една от първоначалните военни цели на Путин – вече не е реалистична.

Посочвайки примера с войната на САЩ и Израел срещу Иран, Кашин каза, че дори голяма ескалация, като например убийството на президента Володимир Зеленски и военното и цивилното ръководство на Украйна, вероятно би довела на власт „по-активно, амбициозно и радикално“ поколение украински лидери.

Ядреното балансиране на границата на конфликта исторически е довело до замразяване на конфликти по съществуващите фронтови линии, замразяване, което Москва може да постигне още сега, без опасностите от пълномащабна ядрена криза. Също така не е в интерес на Русия, пише той, да унищожава технологичния и човешкия си потенциал, „преследвайки въображаеми цели“ на фронтовата линия в Мала Токмачка, град в Южна Украйна, който се е превърнал в нарицателно за неспособността на Русия да напредва.

Възгледите на Кашин, разбира се, не са всеобщо споделяни. В същото външнополитическо списание, ястребният руски академик Сергей Караганов многократно е заплашвал с ядрена война срещу Запада, ако Украйна не се предаде. Руските анализатори казват, че по-прагматичният подход, който признава ограниченията на руската военна мощ, е предпочитан в части от Кремъл, включително влиятелния заместник-началник на кабинета на Путин Сергей Кириенко, службата за външно разузнаване СВР и икономическия блок, който иска връщане към някаква нормалност.

Курсът към ескалация, вероятно към балтийските държави и други райони, се подкрепя от все по-мощното Второ управление на службата за вътрешна сигурност ФСБ. Подкрепя се и от пъстра група военни пропагандатори, анализатори и военни доброволци, които искат исторически разрив със Запада, който би помогнал на Русия да се превърне в православна смесица от иранската теокрация и севернокорейския тоталитаризъм.

Руски представители казват, че са готови да обмислят прекратяване на войната, стига САЩ да принудят Украйна да спазва "Анкъриджските споразумения"

– препратка към сделка, за която се твърди, че е постигната от Путин и президента Тръмп в Аляска през август, която би включвала предаването на Украйна от силно защитения пояс от градове в Северен Донецк. Киев отказа да се откаже от него и руските сили са постигнали само минимален напредък в региона след срещата на върха.

През последните дни Путин избра да засили ракетните удари срещу Киев и други украински градове. Тежки обстрели в понеделник вечерта убиха 22 и раниха над 100 цивилни, което е една от най-кървавите атаки в цялата война. На среща със служители по сигурността часове по-рано Путин заяви, че Украйна ще трябва да издържи на "новото качество на целия конфликт".

Ескалацията на атаките срещу Киев уж дойде в отговор на украински удар с дрон, за който Русия твърди, че е убила студентки в общежитие на учителски колеж в окупирания от Русия украински град Старобилск. Украински представители заявиха, че са атакували база на руски екипи от дронове там. На Организацията на обединените нации и други независими агенции не е предоставен безпрепятствен достъп до района, за да проверят твърденията.

В окупираните от Русия части на Украйна, дронове със среден обсег през последните дни парализираха руската логистика, което е важно ново развитие във войната. Често използвайки изкуствен интелект, те са атакували камиони с гориво и военни конвои по пътища, които свързват Русия с Кримския полуостров и с бази по фронтовата линия. В Луганск и Донецк е въведено нормиране на горивото, а доставките вече са свършили в Крим.

Руските военни коментатори предупреждават за предстояща украинска офанзива. През последните седмици Украйна постигна по-голям успех в своите удари на далечни разстояния в европейската част на Русия, включително атаката в сряда срещу нефтения терминал в Санкт Петербург, точно когато родният град на Путин беше домакин на откриването на годишна икономическа конференция.

Кампанията с дронове в Киев „показва потенциала на хаоса, който украинските сили могат да донесат на Русия, но може да отнеме време, за да се разпространи това в обществото и в процеса на вземане на политически решения в Москва, защото те имат такъв авторитарен контрол над населението и режима, че са доста унифицирани по отношение на воденето на войната“, каза заместник-министърът на отбраната на Германия Нилс Шмид.

Междувременно руските ултра-ястреби и силите за сигурност се грижат новите призиви за прагматизъм да не се разпространяват твърде широко. Прокремълският вестник "Московски комсомолец" изтри миналия месец много обсъждана статия, която, без да прави конкретни препратки към Украйна, разказва как пораженията в минали войни – като Кримската кампания от 1853-56 г. и войната срещу Япония от 1904-05 г. – в крайна сметка донесоха по-големи свободи и просперитет на обикновените руснаци.