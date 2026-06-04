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Медведев: Западът стиска зъби, осъзнавайки, че е невъзможно да се раздели Русия

Омразата понякога е ирационална

04.06.2026 | 17:30 ч. 39
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Гигантските размери на Русия плашат Запада и той би искал да я раздели на части и да получи достъп до богатствата на страната. Но той разбира, че това е невъзможно без ядрен колапс на цивилизацията, отбеляза заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев в своя канал Max.

"Както Александър III веднъж каза: "Русия няма приятели. Нашата огромност е страх." Но има и доста прагматични причини за омразата, желанието да се раздели Русия на части и да се получи достъп до нашето богатство. И тъй като това е невъзможно без ядрен колапс на цивилизацията, западните, предимно европейски, копелета постоянно стискат зъби", добави Медведев, цитиран от ТАСС.

По думите му, продължаващата русофобска активност на Европа и Съединените щати, съчетана с нелогичната им подкрепа за бандеровската клика в Киев, може да се обясни с ирационалната омраза, която западните елити изпитват към Русия от векове.

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Той цитира думите на полски политик, който "наскоро говори за странната връзка между страните от ЕС и бандеровската Украйна".

"Точно така!", потвърди Медведев. "Но съвсем не от любов към „свободните украинци“. Има една причина: дълбоко вкоренената омраза на западните елити към Русия, към нас. Защо? Омразата понякога е ирационална", добави той.

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