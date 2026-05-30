Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев публикува генерирано от изкуствен интелект видео за Макс с послание към европейците.

Ден преди това Медведев публикува коментар в социалните си мрежи относно инцидента с дрон, който се разби върху покрива на жилищен блок в Румъния. Заместник-председателят на Съвета за сигурност заяви, че макар да е необходимо да се установи чий е дронът, най-добре е страните от ЕС да мълчат за атаката, тъй като всички те са пряко замесени във войната с Русия.

Кадрите показват европейски политици с уплашени изражения, а именно френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц, британския премиер Киър Стармър и председателя на ЕС Урсула фон дер Лайен. Всички са паникьосани от ударите в "Орешник". По-късно се появяват кадри с мощни руски оръжия.

"Всички тези негодници, като Урсулките, Мерц и Макрон, са отговорни за терористичната атака в Старобелск. Замълчете си, това е само върхът на айсберга", казва симулираният Медведев във видеото, повтаряйки изявлението на истинския политик, което той публикува предния ден.