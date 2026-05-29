Медведев заплашва: Още дронове ще нарушават съня на европейците

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че всички обвинения за руски дронове, летящи над Европа, са неоснователни и недоказани.

"Всички обвинения, които чуваме, особено за дронове някъде из страни от ЕС, всички те са необосновани, не е представен нито един факт, нито един материал, нито едно доказателство", каза Захарова.

Бившият руски президент Дмитрий Медведев обаче мина в атакуваща позиция и предупреди днес с остър тон европейските лидери, че дронове ще продължат да навлизат в техните страни и да лишават населението им от спокоен сън, предаде Асошиейтед прес.

Изказването на Медведев идва, след като НАТО обвини Москва в безразсъдно поведение и обеща да "защитава всеки сантиметър от територията на съюзниците", като реакция на инцидент в Румъния, която съобщи, че руски дрон се е разбил в жилищен блок в град Галац по време на атака срещу съседна Украйна.

Медведев заяви, че все още трябва да се установи на коя държава принадлежи дронът, но добави, че "импотентните" европейски лидери трябва да спрат да изразяват възмущение от инцидента, тъй като те участват пряко във войната срещу Русия.

"Нека се подготвят: това ще продължи да се случва", посочи в изявление Медведев и допълни: "Води се война! И гражданите на държавите от Европейския съюз, както и населението на воюващите страни, няма да могат да спят спокойно. Особено на онези места, където има заводи за дронове за нуждите на бандеровските формирования. Тъй че си затваряйте устата. Това е само началото!".

"В края на краищата, европейски дронове, резервни части за тях и други оръжия, да не говорим за разузнавателна информация, се използват всеки ден в атаки срещу нашата страна. В резултат на техните действия се нанасят щети на жилищни сгради, в които загиват наши мирни граждани“, заяви Медведев.

"Граждани на ЕС, трябва да разберете, че вашите власти едностранно влязоха във война с Русия", отбеляза руският политик, цитиран от ТАСС.

Той призова европейците да бъдат бдителни и да не се изненадват от нищо.

"Спокойният ви сън свърши. Вие обаче знаете, кой е отговорен и защо!", обобщи Медведев.

Руският президент Владимир Путин е бил информиран за инцидента с дрона в Румъния, съобщи по-рано днес ТАСС, а руското външно министерство заяви, че Москва ще реагира незабавно на ответното решение на Румъния да затвори руското Генерално консулство в Констанца.