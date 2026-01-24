Ще остане ли зетят на Тръмп без луксозен курорт в Албания?

Общо 41 природозащитни организации от 28 държави призоваха албанското правителство незабавно да прекрати всички инициативи, свързани със строителството на луксозен хотелски курорт на остров Сазан от компания, свързана със зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, и вместо това да обяви единствения остров на Албания за национална защитена природна територия.

В писмо, изпратено до албанския премиер Еди Рама и министъра на околната среда Софян Яупай и публикувано от албанската организация за защита на природата PPNEA, подписалите се организации предупреждават, че проектът представлява „сериозен риск за биологичното разнообразие и ключовите местообитания в района“.

През декември 2024 г. албанското правителство предостави статут на „стратегически инвеститор“ на компанията Atlantic Incubation Partners LLC - дъщерно дружество на Kushner Realty LLC - за изграждането на луксозен туристически комплекс на остров Сазан в южната част на страната. Комитетът за стратегически инвестиции, оглавяван от Еди Рама, обяви, че стойността на проекта „Туристически курорт - остров Сазан“ се очаква да достигне 1,4 млрд. евро.

Съгласно решението проектът ще се реализира на територия от 45 хектара от общата площ на острова, която възлиза на 562 хектара, като статутът „стратегически инвеститор - специална процедура“ е предоставен за срок от 10 години. Това дава възможност за приоритетно разглеждане и ускорени административни процедури. Албанската държава се предвижда да участва чрез създаването на съвместно дружество с участието на Албанската инвестиционна корпорация и Албанската компания за развитие на пристанищата.

Природозащитните организации обаче подчертават, че остров Сазан и прилежащите му води са жизненоважни местообитания за едни от най-застрашените морски видове в света, включително средиземноморския тюлен монах (Monachus monachus), вписан в Червения списък на IUCN и защитен от Конвенцията за мигриращите видове. Районът приютява и още 36 глобално застрашени морски вида - растения, мекотели, ракообразни, риби, влечуги и китоподобни, защитени от международни споразумения като Барселонската, Бонската, Бернската конвенция и CITES. Ливадите от Posidonia oceanica и крайбрежните пещери на острова са определени като ключови за екосистемата на Средиземно море.

В писмото си организациите настояват за незабавно спиране на всички изпълнителни и парламентарни решения, свързани с проекта, за включване на сухоземната част на остров Сазан в Националния морски парк „Карабурун-Сазан“, за регистрирането му като кандидат-зона „Емералд“ и бъдеща част от мрежата „Натура 2000“, както и за пълно спазване на международните ангажименти на Албания за опазване на природата.

„Призоваваме ви да предприемете незабавни действия, за да предотвратите унищожаването на едно от най-редките екологични богатства на Албания и Средиземноморието - в името на опазването на природата, върховенството на закона и отговорността към бъдещите поколения“, се казва в заключение.

Междувременно съпругата на Джаред Къшнър - Иванка Тръмп - посети Албания тази седмица за три дни, като проведе срещи с премиера Еди Рама във връзка с проекта. Тя не направи публични изявления, но публикува снимки от Албания в профила си в Instagram, пише БГНЕС.