"Хизбула" засилва атаките: Има ли пробив в "Железния купол"?

Ливанската паравоенна групировка Хизбула постигна значителни успехи в отслабването на мрежата от израелски системи за противовъздушна отбрана с малък обсег „Железен купол“ чрез ефективни прецизни удари по свързаните с тях пускови установки и радари, което е един от редицата сериозни неуспехи, с които Израел се сблъска при нахлуването си в Южен Ливан. Мрежата „Железен купол“, състояща се от множество радари, командни системи и пускови установки за ракети земя-въздух, се разпространява из целия Израел, като е особено концентрирана в северните райони, изправени пред Хизбула. Системите са оптимизирани да свалят атаки с малък обсег от ракетна артилерия и дронове. Въпреки че Хизбула в някои случаи е изстрелвала балистични ракети срещу израелски цели, за свалянето на които е отговорна израелската система "Прашка на Давид", по-голямата част от арсенала ѝ е представен от вида активи, за неутрализиране на които е оптимизиран "Железен купол", пише MWM.

През месец май Хизбула унищожи четири или пет единици системи "Железен купол", като докладите варират. Това представлява непоносим темп на загуби за Израел, който разполага с приблизително 30 до 40 единици. Един от начините за насочване е използването на далекобойни противотанкови ракети, което Хизбула за първи път направи през 2024 г., използвайки смятана за ракета „Алмас“ – ирански еквивалент на американския "Джавелин" с подобни възможности за насочване извън линията на видимост. Друг начин е използването на дронове и барикадиращи боеприпаси, които са образували модерен разузнавателно-ударен комплекс за унищожаване на множество израелски цели както на ливанска земя, така и в Израел.

Дроновете могат да идентифицират позиции на пускови установки и радари,

докато управляеми ракети, противотанкови ракети или барикадиращи боеприпаси могат да бъдат насочени срещу тези позиции. Дори ако само няколко пускови установки бъдат повредени, това може да принуди израелските сили да преместят батареи, да разпръснат активи и да отделят допълнителни ресурси за защита на самата мрежа за противовъздушна отбрана.

Въпреки че ударите на Хизбула причиниха значителни неуспехи за израелската противовъздушна отбрана, по-голямото предизвикателство пред Израелските отбранителни сили е, че атаките с ракетни системи могат сравнително лесно да претоварят системите "Железен купол", като цената на прихващане от системата е с порядък по-висока от тази на изстрелване на ракета. По този начин, дори ако "Железен купол" остане непокътнат и продължи да постига високи нива на прихващане, достатъчно входящи заплахи биха могли да проникнат през отбраната само чрез обем. Това е основната причина, поради която малко страни са инвестирали в системи за противовъздушна отбрана, насочени към прихващане на боеприпаси с много ниска стойност, като ракетна артилерия, тъй като е много по-рентабилно да се търсят и унищожават вражески пускови установки на земята. Укрепването на пусковите установки на Хизбула в обширна подземна мрежа от тунели и бункери, разработена от севернокорейски специалисти в началото на 2000-те години, попречи на Израел да използва въздушната си мощ за неутрализиране на артилерията си.

Унищожаването на компоненти на системата "Железен купол" може да проправи пътя на Хизбула да увеличи насочването към по-ценни компоненти от многослойната мрежа за противовъздушна отбрана на Израел, най-вече системите "Прашка на Давид" и "Барак", които вече са силно изчерпани от ирански атаки с балистични ракети. Тяхното унищожаване може потенциално да послужи като мултипликатор на силата за бъдещи ирански удари. През ноември 2025 г. израелското Министерство на отбраната финализира плановете за разширяване на серийното производство на "Железен купол" с многомилиарден договор с производителя на отбранителна техника Rafael, след месеци на военни действия между израелските сили и силите на Хизбула през 2024 г. Съобщава се, че това е изцяло финансирано от пакет от помощ от 8,7 милиарда долара от Съединените щати, който специално е отпуснал 5,2 милиарда долара за системи за противовъздушна и противоракетна отбрана. Подразделенията на "Железен купол" през 2024 г. понесоха загуби от множество успешни удари на Хизбула, което оставя неясно до каква степен мрежата е била попълнена към момента на възобновяване на военните действия през март 2026 г.