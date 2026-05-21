Старата песен на нов глас: САЩ трябва да върне присъствието си в Гренландия

Специалният пратеник на САЩ за Гренландия, арктическия остров, желан от президента Доналд Тръмп, заяви пред AFP в сряда, че Вашингтон трябва да възстанови присъствието си в датската автономна територия.

В разгара на Студената война Вашингтон имаше 17 военни съоръжения в Гренландия, но ги затвори през годините и в момента има само едно - базата Питуфик в северната част на острова.

"Съединените щати трябва да контролират Гренландия поради съображения за национална сигурност", каза преди време Тръмп и добави, че ако това не се случи, островът рискува да попадне в ръцете на Китай или Русия.

Гренландия е на най-краткия път за ракети между Русия и Съединените щати. Смята се също, че има неизползвани редкоземни минерали и може да бъде жизненоважен актив, тъй като полярният лед се топи и се появяват нови корабни маршрути.

Гренландия има нужда от САЩ?

"Мисля, че е време САЩ да завърнат присъствието си в Гренландия“, каза пред AFP американският пратеник Джеф Ландри в края на първото си посещение на острова след назначаването му през декември 2025 г.

"Мисля, че виждате президента да говори за увеличаване на операциите за национална сигурност и повторно заселване на определени бази в Гренландия. Островът се нуждае от САЩ“, добави той.

Предполага се, че Съединените щати искат да открият три нови бази в южната част на територията.

Отбранителен пакт от 1951 г., актуализиран през 2004 г., вече позволява на Вашингтон да увеличи разполагането на войски и военни съоръжения на острова, при условие че информира предварително Дания и Гренландия.

Независимост?

През януари Тръмп се отказа от заплахите си да анексира Гренландия и беше създадена работна група между САЩ, Дания и Гренландия, която да отговори на неговите опасения.

Пратеникът на САЩ Ландри, който е и републикански губернатор на Луизиана, пристигна в столицата на Гренландия Нуук в неделя. Той не беше официално поканен и присъствието му предизвика противоречия на острова.

Гренландски и датски представители многократно са заявявали, че само Гренландия може да реши бъдещето си.