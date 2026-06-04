Академик написа предупреждение да не се използва ИИ с... ИИ

Австралийски академик е хванат да използва изкуствен интелект във вестникарска колонка, в която съветва студентите да не "изрязват ъглите, използвайки технологията".

Професор Кат Елис, заместник-ректор на Западния университет в Сидни по качество и почтеност, призова студентите да не разчитат на изкуствен интелект за академичното си обучение в статия, публикувана в Sydney Morning Herald миналия месец.

"Не изрязвайте ъглите", посъветва Елис в статията, казвайки на студентите да не "възлагат мисленето си на външни изпълнители, колкото и изкушаващо да е това".

Нейната статия с мнение оттогава е оттеглена, след като е маркирана като генерирана от изкуствен интелект от Pangram, услуга за откриване на използването на ИИ.

Статията е в отговор на статия на д-р Кайли Мур-Гилбърт, колежка академик, която казва, че е посъветвала доведената си дъщеря да "помисли два пъти", преди да се запише в университет, "защото в момента децата поемат десетки хиляди долари в дългове, за да имат ужасно преживяване в кампуса, докато биват оценявани по това кой може да напише най-добрите задачи с изкуствен интелект".

Елис отговори в собствената си статия:

"Ако системата е толкова крехка, колкото някои твърдят, тогава истинските усилия няма да бъдат скрити. Те ще се открояват."

Но вместо това това, което се открои - поне за някои читатели - беше използването от Елис на Copilot, големия езиков модел (LLM) на Microsoft, който е конкурент на ChatGPT на OpenAI и Gemini на Google, за да ѝ помогне да напише текста.

"Знаех веднага щом прочетох първия параграф", каза един академик пред Sydney Morning Herald, визирайки статията на Елис.

Мур-Гилбърт заяви, че статията е подозрителна поради използването на кратки, декларативни изречения и жаргон като "за да се гарантира обучение" или "артефакт", които "за мен изглеждаха странни избори на думи в контекста, в който бяха използвани".

Редакторът на вестника, Джордан Бейкър, оттегли статията, защото не отговаря на редакционните му насоки.

"Herald не беше информиран за използването на изкуствен интелект при съставянето на статията нито от автора, нито от Западния университет в Сидни", каза Бейкър пред телевизионния оператор ABC. "Очевидно това е неприемливо и ние разследваме допълнително."

Елис отрече статията да е написана "от" изкуствен интелект.

"Тя е написана с изкуствен интелект и има наистина голяма разлика", защити се тя пред Herald.

Академикът каза, че първоначалната идея за статията ѝ е хрумнала, докато е била в градския транспорт, и след това е използвала Copilot, за да я оформи в последователна структура.

"Мисля за това като за член на моя екип", каза тя за магистърската програма по право. "Наистина чувствам, че това ми позволи да съсредоточа повече от времето и енергията си върху това, което наистина има значение, а именно идеите, мисленето... вместо да прекарвам много време в писане на изречения от нулата."

Говорител на Университета на Западен Сидни защити използването на генеративен изкуствен интелект от професорката, казвайки, че тя го е използвала по "сложен и подходящ" начин.

Медийният екип на университета е използвал инструменти на изкуствен интелект, за да "предложи допълнителни подобрения", преди статията да бъде представена за публикуване, каза говорителят.

"Програми като Pangram могат да открият използването на изкуствен интелект, но не могат да определят дали това използване е било подходящо или неподходящо", каза Университетът на Западен Сидни пред Guardian Australia. "За да напише своята статия с мнение, проф. Елис качи 40 000 думи от собствените си оригинални материали в голям езиков модел на Copilot - LLM. Моделът обобщи обширната ѝ база от знания, предоставяйки подсказки. Това беше основата на ранните чернови, отразяващи собственото мислене, идеите и мненията на професор Елис, натрупани в продължение на повече от десетилетие всеотдайна работа като световен лидер в тази област."

Редакционната политика на Nine, компанията майка на Sydney Morning Herald, гласи, че "ИИ няма да се използва за писане на истории за публикуване", въпреки че позволява на писателите да използват ИИ за първоначални проучвания и за подтикване на идеи.

Елис каза, че политиката не ѝ е била изяснена.

"Ако знаех, никога нямаше да го изпратя", каза тя пред вестника.

ИИ все по-често се използва от студенти за измама и няколко други издатели бяха хванати в злоупотреба с технологията

През март The New York Times прекрати връзките си с журналиста на свободна практика Алекс Престън, след като читател отбеляза прилики между рецензия на книга, която той е написал, и рецензия на същата книга в The Guardian.

След разследване Престън призна, че е използвал ИИ, за да помогне при писането на рецензията, и каза, че е "направил сериозна грешка" и е "изключително засрамен".

"Ню Йорк Таймс" наскоро публикува и цитат, приписван на Пиер Поалиевр, канадския опозиционен лидер, който представлява генерирано от изкуствен интелект обобщение на неговите възгледи, а не негови собствени думи.

През април "Мисисипи Фрий Прес" призна, че е публикувала колонка, написана от изкуствен интелект. написан от фалшив автор.