Руският изкуствен интелект изостава, но имал отлични "традиционни ценности“

Русия промотира модел на "суверенен" изкуствен интелект в страни от Глобалния Юг, предлагайки държавно ориентирани системи на правителствата, които са подозрителни към практиките за поверителност и контрола на съдържанието на западните модели, съобщават от The ​​Moscow Times.

Александър Ведяхин, първи заместник-председател на управителния съвет на Сбербанк - най-голямата руска банка и водещ местен разработчик на изкуствен интелект - очерта стратегията в интервю за Reuters преди Международния икономически форум в Санкт Петербург (SPIEF).

Русия изостава от САЩ и Китай в глобалната надпревара за изкуствен интелект

Сбербанк и технологичната компания Yandex разработват своите водещи модели за големи езици, GigaChat и YandexGPT. Ведяхин посочи, че "приятелските" държави търсят мрежи, обучени за местно съдържание, което отразява техните собствени традиции и мироглед.

"Това, което сме предложили и ще продължим да предлагаме, е, разбира се, създаването на суверенни модели - за партньори и заинтересовани", заяви Ведяхин. "Предложения идваха към нас: инсталирайте го, елате, ние сме готови да платим пари."

Той призна, че системите в началото ще изостават от конкурентите си.

"Да, първоначално ще бъде по-бавни, в някои области не толкова интелигентни, колкото Anthropic, Grok или DeepSeek, но ще отговаря на традиционните ценности", добави той.

GigaChat е достъпен за обществеността с отворен код и партньорите на Сбербанк могат сами да го изтеглят, обясни Ведяхин. Пречката, отбеляза той, е, че тези партньори нямат специалистите, необходими за конфигуриране и обучение на модела, така че да не генерира съдържание, което дадена държава счита за нежелано.

"Това е силно интелектуална работа - превръщането на суров продукт в модел, от който се нуждае дадена държава, е само по себе си голям IT проект", продължи той. "Има силно търсене точно за това от Глобалния Юг и от страни, които искат, но не могат да си позволят, да развиват суверенен изкуствен интелект."

Руският лидер Владимир Путин заяви миналата седмица, че Русия е сред трите страни, способни да разработват свои собствени модели на изкуствен интелект за чувствителни приложения, като например правителствени операции и отбранителния сектор.

По време на посещението на Путин в Китай през май, Херман Греф, ръководителят на Сбербанк, обсъди закупуването на китайски чипове за GigaChat, тъй като западните санкции продължават да блокират руския достъп до усъвършенстван чуждестранен хардуер. Ведяхин отказа да даде подробности за тези разговори, характеризирайки ги като търговски преговори.

Той също така посочи софтуера за програмиране CUDA на Nvidia, който вече е индустриален стандарт, подкрепящ съществуващите големи езикови модели, като бариера за новодошлите, предупреждавайки, че конкурентна платформа ще се затрудни да го измести.

Ведяхин прогнозира, че областта ще се измести към по-малки, специализирани модели, които консумират по-малко ресурси. GigaChat Ultra на Сбербанк надхвърля 700 милиарда параметъра, посочи той, но твърди, че потребителите искат конкретни проблеми, решени на ясна цена, а не суров брой параметри, което прави компресирането на моделите следващата стъпка.

Стремежът на Москва да проектира самостоятелност на изкуствения интелект многократно се е сблъсквал със зависимостта ѝ от чуждестранни технологии. Първият официално регистриран в Русия асистент с изкуствен интелект за държавни служители, добавен към националния регистър на софтуера през последните седмици, работи на двигатели с отворен код, създадени от американски разработчици, включително системата за генериране на текст Ollama и проекта за бази данни ChromaDB.