Среща Путин - Зеленски би била „страхотна“, смята Тръмп

Доналд Тръмп заяви, че евентуална среща между руския лидер Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски би била „страхотна“, предаде Франс прес.

„Радвам се, че обсъждат възможността да се срещнат. Мисля, че имаме пръст в това ... Мисля, че би било страхотно да се срещнат“, каза американският президент от Овалния кабинет на Белия дом във Вашингтон.

Зеленски заяви по-рано в отворено писмо до Путин, което бе публикувано на сайта на украинското президентство, че ако не се съгласи на мир, руският президент ще трябва да се бори "за своето съществуване", предаде Ройтерс. „Стига толкова, изборът е Ваш“, пише Зеленски в писмото и предлага на Путин лична среща.

Президентът на Украйна посочва, че докато траят преговорите, страната му е готова за спиране на огъня.

Писмото ще бъде официално предадено на руския президент Владимир Путин по дипломатически канали, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.