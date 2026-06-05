Кирил Дмитриев: Мерц няма да получава ракети "Томахоук"

Германският канцлер Фридрих Мерц няма да получи крилати ракети "Томахоук". Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, коментирайки медийни съобщения, че САЩ може да откажат да продават ракети "Томахоук" на Германия.

"Мерц няма да получи Томахоук", написа той в X.

No Tomahawks for Merz. https://t.co/usQtD5KBfX — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) June 4, 2026

"Политико" съобщи , че американската администрация може да се откаже от плановете си за доставка на крилати ракети "Томахоук" на Германия поради опасения, че Русия може да възприеме този ход като ескалация.