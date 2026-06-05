Кирил Дмитриев: Мерц няма да получава ракети "Томахоук"

Германският канцлер Фридрих Мерц няма да получи крилати ракети "Томахоук". Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, коментирайки медийни съобщения, че САЩ може да откажат да продават ракети "Томахоук" на Германия.
"Мерц няма да получи Томахоук", написа той в X.
No Tomahawks for Merz. https://t.co/usQtD5KBfX— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) June 4, 2026
"Политико" съобщи , че американската администрация може да се откаже от плановете си за доставка на крилати ракети "Томахоук" на Германия поради опасения, че Русия може да възприеме този ход като ескалация.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.