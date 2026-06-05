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Кирил Дмитриев: Мерц няма да получава ракети "Томахоук"

Администрацията на САЩ може да се откаже от плановете си за доставка

05.06.2026 | 09:36 ч. 21
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Германският канцлер Фридрих Мерц няма да получи крилати ракети "Томахоук". Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, коментирайки медийни съобщения, че САЩ може да откажат да продават ракети "Томахоук" на Германия.

 "Мерц няма да получи Томахоук", написа той в X.

"Политико" съобщи , че американската администрация може да се откаже от плановете си за доставка на крилати ракети "Томахоук" на Германия поради опасения, че Русия може да възприеме този ход като ескалация.

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