Манди Мур преживяла неуспешно инвитро

Манди Мур разкри, че е преминала през неуспешно инвитро лечение, преди да роди третото си дете - дъщеря си Лу.

42-годишната актриса и певица стана майка за трети път през септември 2024 г. Тогава тя дари съпруга си Тейлър Голдсмит с момичето Лу.

След като звездата заченала по естествен начин с първите си две деца - синът Оугъст на 5 г. и синът Ози на 3 г., тя преминала през инвитро процедури, за да има трето дете. Но това не дало резултати.

"Имах огромната привилегия да мога да забременея и да износя и двете си момчета. Така че, направих рунд инвитро процедури, и беше неуспешно, ние не получихме жизнеспособни яйцеклетки, никакви ембриони. И аз бях добре, това просто решава нещата. Ако е нещо, което е писано да се случи, ще се случи по естествен път. Иначе съм толкова благодарна и толкова щастлива с тези две момчета и нашето семейство ще бъде завършено", каза Манди в подкаста "Not Skinny But Not Fast".

После Мур изненадващо забременяла с Лу.

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