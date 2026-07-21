Николас Мадуро се изправя утре пред съда в Ню Йорк

Шест месеца след задържането на сваления венецуелски президент Николас Мадуро федерален съд в Ню Йорк ще възобнови в сряда предварителното изслушване по делото срещу него и съпругата му Силия Флорес, съобщава DPA.

Заседанието трябва да започне в 12:00 ч. местно време - 19:00 ч. българско. Засега не е ясно дали двамата обвиняеми ще се явят лично в съдебната зала.

Обвинения в наркотероризъм

Мадуро, който години наред управляваше Венецуела начело на авторитарно социалистическо правителство, и съпругата му бяха задържани в Каракас през януари при операция на американските специални части. След това бяха отведени в САЩ и поставени във федерален арест.

Американската прокуратура обвинява бившия венецуелски лидер в заговор за наркотероризъм и трафик на кокаин. Според обвинението Мадуро е използвал властта си, за да подпомага контрабандата на големи количества наркотик към Съединените щати, като е действал съвместно с наркотрафиканти и лично се е облагодетелствал от схемата.

Тези твърдения все още не са доказани в съда.

Мадуро и Флорес твърдят, че са били отвлечени

При първото си явяване пред съда Мадуро и Флорес пледираха "невинни". Те обвиниха американските власти, че са ги отвлекли от Венецуела.

От задържането си двамата се намират във федералния център за задържане в нюйоркския квартал Бруклин.

Спор кой ще плати адвокатите им

По време на предишното заседание съдът разгледа и въпроса как ще бъде финансирана защитата на двойката.

Адвокатите на Мадуро настояват да им бъде разрешено да използват средства на венецуелската държава, за да покрият съдебните разноски. Прокуратурата се противопоставя с аргумента, че САЩ вече не признават Мадуро за законен президент и че той няма право да разполага с държавни активи на Венецуела.

Съдът все още не е взел окончателно решение по спора, пише БТА.