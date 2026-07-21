Директорът на ФБР ще посети Русия през октомври

Директорът на ФБР Каш Пател планира пътуване до Русия в средата на октомври, съобщи изданието “Политико”, цитирано от Ройтерс.

“Директорът на ФБР Каш Пател планира да посети Русия по-късно тази година, вероятно в средата на октомври”, пише изданието.

По негови сведения визитата може да се състои на 14-15 октомври. Според “Политико” Пател ще посети Москва и Санкт Петербург.

Пател има история на участие в спорни въпроси, свързани с Русия, датираща още от първия мандат на президента Доналд Тръмп - това включва опити да се постави под съмнение разследването дали Тръмп е влязъл в таен сговор с Русия, за да спечели изборите през 2016 година, епизод, който той днес нарича "измамата Русиягейт“, припомня Политико.

Пател също така привлича вниманието на Конгреса с поредица от забележителни пътувания, предприемани в качеството му на ръководител във ФБР.

Според американски служител, запознат с плановете за пътуването, посещението на Пател в Русия е насрочено за 14–15 октомври, като той първо ще посети Москва, а след това Санкт Петербург. По всяка вероятност негов домакин ще бъде ФСБ – руската служба за сигурност, която е наследник на съветското КГБ, посочи служителят.

Лицето, запознато със ситуацията, потвърди, че Пател планира посещение в Русия през есента, включващо спирки в Москва и Санкт Петербург.

Все още не е ясно дали Пател ще се срещне с руския лидер Владимир Путин или с някой от неговите висши политически помощници. Също така не е ясно какво е включено в дневния му ред за обсъждане.

Както при всички подобни планове на американски служители, те са предварителни и подлежат на промяна.

Въпреки че са минали години, откакто директор на ФБР е посещавал Москва, други висши служители на разузнаването са правили пътуването. В писмо от 2018 г. тогавашният директор на ЦРУ Майк Помпео заяви, че откритите линии за диалог са ценни, особено в области от взаимен интерес като борбата с тероризма.