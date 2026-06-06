IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 64

Песков: Важно е Русия да изпълни целите, поставени в началото на специалната операция

Украинският конфликт "продължава от дълго време"

06.06.2026 | 17:45 ч. 24
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Украинският конфликт продължава от дълго време, но е изключително важно Русия да изпълни целите си и да гарантира интересите си. Това заяви Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, в интервю за China Media Group (CMG) в кулоарите на SPIEF, предава ТАСС.

Песков подчерта, че конфликтът е дългогодишен и "продължава от дълго време; бойната фаза продължава вече пет години, което е дълго време".

"Много е важно Русия да постигне нашите интереси и да изпълни целите, поставени в началото на военната операция", подчерта Песков.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Песков Русия Украйна война Кремъл
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem