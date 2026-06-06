Украинският конфликт продължава от дълго време, но е изключително важно Русия да изпълни целите си и да гарантира интересите си. Това заяви Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, в интервю за China Media Group (CMG) в кулоарите на SPIEF, предава ТАСС.

Песков подчерта, че конфликтът е дългогодишен и "продължава от дълго време; бойната фаза продължава вече пет години, което е дълго време".

"Много е важно Русия да постигне нашите интереси и да изпълни целите, поставени в началото на военната операция", подчерта Песков.