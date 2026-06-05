Песков: Путин е прочел откритото писмо на Зеленски

Президентът на Русия Владимир Путин получи и прочете "откритото писмо" на Володимир Зеленски. Става дума за текста, публикуван в медиите, съобщи Песков в интервю за вестник "Известия" в рамките на Петербургски международен икономически форум.

Той отбеляза още, че САЩ частично продължават започнатата при Джо Байдън тенденция към въвличане в украинския конфликт, за което според него свидетелстват противоречивите изявления от Белия дом.

Откритото писмо на Зеленски

Путин е прочел писмото на Зеленски: "Да, през нощта вече предадохме писмения вариант. Това, което беше публикувано в медиите, беше предоставено на президента и той се запозна с него. Президентът е информиран."

На руския президент е била представена и информация за различните реакции на световните лидери.

Темата за "откритото писмо" вероятно ще бъде засегната по време на пленарната сесия на Петербургския международен икономически форум с участието на Путин.

Пауза в преговорите

Русия се надява на възобновяване на преговорния процес за уреждане на конфликта в Украйна.

Според Песков САЩ продължават линията на въвличане в конфликта, започнала при Байдън.

Той посочи, че позицията на Белия дом е едновременно последователна и противоречива.

Като пример даде изявленията на държавния секретар Марко Рубио, че Вашингтон подкрепя Украйна и продължава доставките на оръжие.

Въпреки противоречията в публичните изявления, според Песков президентът Доналд Тръмп искрено желае уреждане на конфликта, както и част от неговия екип.

Русия оценява посредническите усилия на САЩ и е признателна за тях.

Възобновяването на преговорите зависи от украинските власти.

Москва е предупреждавала още от самото начало, че конфликтът няма да бъде лесен за разрешаване.

Диалог с Европа

Путин остава отворен за диалог със Запада.

Според Песков европейските лидери могат да възобновят контактите с Москва, ако се откажат от политиката на прекъсната комуникация.

Интересът на западния бизнес

Западният бизнес проявява интерес към Петербугския икономически форум и очаква изявленията на Путин по време на пленарната сесия.

По думите на Песков интересът на западните компании към Русия никога не е изчезвал.

Отношенията със САЩ

Русия не трябва да изпитва прекомерни очаквания към САЩ и трябва да се ръководи преди всичко от собствените си национални интереси.

Среща между Путин и Тръмп засега не се планира.

По думите на Песков преди подобна среща е необходима сериозна подготовка, особено по въпроса за украинското уреждане.

Ситуацията около Армения

Според Кремъл ръководството на Армения се опитва да постави страната пред избор между Европа и Евразийски икономически съюз.

Москва е наясно и с позицията на Ереван спрямо Организация на Договора за колективна сигурност.

Песков заяви, че членството в Евразийския икономически съюз носи икономически ползи за Армения и подпомага по-бързото ѝ развитие.

В крайна сметка решението трябва да бъде взето от арменския народ.

Отношенията със Сърбия

Русия и Сърбия поддържат партньорски отношения, които позволяват обсъждането и на най-чувствителните въпроси, посочи Песков.