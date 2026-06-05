Песков: Путин е прочел откритото писмо на Зеленски

Президентът на Русия Владимир Путин получи и прочете "откритото писмо" на Володимир Зеленски. Става дума за текста, публикуван в медиите, съобщи Песков в интервю за вестник "Известия" в рамките на Петербургски международен икономически форум.
Той отбеляза още, че САЩ частично продължават започнатата при Джо Байдън тенденция към въвличане в украинския конфликт, за което според него свидетелстват противоречивите изявления от Белия дом.
Откритото писмо на Зеленски
Путин е прочел писмото на Зеленски: "Да, през нощта вече предадохме писмения вариант. Това, което беше публикувано в медиите, беше предоставено на президента и той се запозна с него. Президентът е информиран."
На руския президент е била представена и информация за различните реакции на световните лидери.
Темата за "откритото писмо" вероятно ще бъде засегната по време на пленарната сесия на Петербургския международен икономически форум с участието на Путин.
Пауза в преговорите
Русия се надява на възобновяване на преговорния процес за уреждане на конфликта в Украйна.
Според Песков САЩ продължават линията на въвличане в конфликта, започнала при Байдън.
Той посочи, че позицията на Белия дом е едновременно последователна и противоречива.
Като пример даде изявленията на държавния секретар Марко Рубио, че Вашингтон подкрепя Украйна и продължава доставките на оръжие.
Въпреки противоречията в публичните изявления, според Песков президентът Доналд Тръмп искрено желае уреждане на конфликта, както и част от неговия екип.
Русия оценява посредническите усилия на САЩ и е признателна за тях.
Възобновяването на преговорите зависи от украинските власти.
Москва е предупреждавала още от самото начало, че конфликтът няма да бъде лесен за разрешаване.
Диалог с Европа
Путин остава отворен за диалог със Запада.
Според Песков европейските лидери могат да възобновят контактите с Москва, ако се откажат от политиката на прекъсната комуникация.
Интересът на западния бизнес
Западният бизнес проявява интерес към Петербугския икономически форум и очаква изявленията на Путин по време на пленарната сесия.
По думите на Песков интересът на западните компании към Русия никога не е изчезвал.
Отношенията със САЩ
Русия не трябва да изпитва прекомерни очаквания към САЩ и трябва да се ръководи преди всичко от собствените си национални интереси.
Среща между Путин и Тръмп засега не се планира.
По думите на Песков преди подобна среща е необходима сериозна подготовка, особено по въпроса за украинското уреждане.
Ситуацията около Армения
Според Кремъл ръководството на Армения се опитва да постави страната пред избор между Европа и Евразийски икономически съюз.
Москва е наясно и с позицията на Ереван спрямо Организация на Договора за колективна сигурност.
Песков заяви, че членството в Евразийския икономически съюз носи икономически ползи за Армения и подпомага по-бързото ѝ развитие.
В крайна сметка решението трябва да бъде взето от арменския народ.
Отношенията със Сърбия
Русия и Сърбия поддържат партньорски отношения, които позволяват обсъждането и на най-чувствителните въпроси, посочи Песков.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.