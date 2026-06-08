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10 мигранти се удавиха, лодката им се преобърнала край Малта

На борда е имало 60 души

08.06.2026 | 07:48 ч. 7
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Италианската брегова охрана съобщи, че е открила телата на 10 души, след като лодка с мигранти се преобърнала край Малта. Плавателният съд е тръгнал от либийския бряг с около 60 души на борда, предаде NOVA.

Според бреговата охрана риболовен кораб в района е извадил живи 48 души от намиращите се на борда. Издирвателно-спасителната операция продължава, а патрулният кораб на италианската брегова охрана се е присъединил към нея в неделя следобед.

Корабокрушението е станало на около 45 морски мили източно-югоизточно от Малта. Малта е отправила искане за помощ след преобръщането на съда, като е съобщено, че в района са открити хора във водата.

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