Счупиха стъклото на колата на зам.-областния управител на Монтана (СНИМКИ)

Личният автомобил на заместник областния управител на Монтана Зорница Михайлова е бил повреден, след като с твърд предмет е счупено задното дясно стъкло. За случая съобщи самата тя във Facebook.

Инцидентът е станал между 9:00 и 12:00 часа на 20 юли. Колата е била паркирана в зелена зона в центъра на Монтана, близо до сградата на Областната администрация.

Открила щетата на обяд

Пред БТА Михайлова обясни, че обикновено не ходи на работа с личния си автомобил. В този ден обаче направила изключение, тъй като носела различни неща по повод рождения си ден.

Тя платила престоя в зоната с SMS и влязла в сградата. Около 12:00 часа, когато излязла, установила, че задното стъкло е счупено.

Заместник областният управител заяви още, че нито тя, нито близките й са получавали заплахи и нямат неуредени отношения с никого.

Полицията преглежда записи от камери

В публикацията си Михайлова посочва, че ако някой има какво да й каже, може да го направи по време на приемния й ден всеки вторник, тъй като предпочита разговора пред вандализма.

Случаят е предаден на компетентните органи. От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха пред агенцията, че е образуван заявителски материал и се води разследване.

Полицията преглежда записи от охранителни камери в района, които може да помогнат за изясняването на случилото се.