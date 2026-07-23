Бекъм изпревари Шакира и Джъстин Бийбър по приходи от Мондиала

Бившият капитан на Англия Дейвид Бекъм е спечелил приблизително 25 милиона долара от рекламни права по време на Световното първенство по футбол, съобщава Mirror.

Според източника този доход е надвишил заплащането на други известни личности, участващи в турнира - колумбийската певица Шакира, която бе част от церемониите по откриването и закриването и която е спечелила приблизително 20 милиона долара, докато канадският певец Джъстин Бийбър, който е изпълнил песен на полувремето на финалния мач, е получил приблизително 16 милиона долара.

51-годишният Бекъм е сътрудничил с редица големи марки, включително McDonald's, Walkers и Stella Artois. Той също така редовно се е появявал на мачове от Световното първенство. Освен това доходите на бившия футболист са надвишили сумата, която английският отбор е получил за третото място в турнира, с 10,7 милиона долара.

(БТА)