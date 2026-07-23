Агент от Тайните служби е заподозрян в изтичане на информация за Ванс и семейството му

Служител на Тайните служби (Secret Service), част от екипа за охрана на вицепрезидента Джей Ди Ванс, е обект на вътрешна проверка и е отстранен временно от длъжност (пуснат в административен отпуск) поради подозрения, че е изнесъл информация за новинарски материал, съдържащ подробности за пътуванията на Ванс, съобщи източник, запознат със случая.

Втори източник потвърди, че властите са идентифицирали лице, за което се предполага, че е изнасяло информация за Ванс, съобщава CNN.

Проверката се извършва от отдела за вътрешни разследвания на агенцията, посочи първият източник, като не е ясно дали ще последват административни наказания или наказателно преследване.

Служителят е заподозрян, че е бил източник на информация за скорошна статия в MS NOW относно недоволството на охранителите на Ванс от натоварването, което личният график за пътувания на вицепрезидента създава за екипа по сигурността. В материала си MS NOW описва и планирани пътувания на Ванс, включително полет със сина му с хеликоптер на Корпуса на морската пехота до място за урок по голф – планове, които впоследствие са били отменени.

Статията е привлякла вниманието на представители на Secret Service), ФБР и Белия дом, които са реагирали остро на това, че оперативни подробности са станали публично достояние чрез пресата, отбеляза първият източник.

Говорител на MS NOW не даде коментар по темата.

Развитието идва, след като администрацията на Тръмп обеща да предприеме мерки срещу това, което тя счита за неоторизирани разкрития пред пресата.

По-рано този месец четирима репортери от The New York Times получиха призовки да свидетелстват пред федерално голямо жури във връзка с разследване на репортажите им за защитните елементи на борда на нов президентски самолет, дарен на Доналд Тръмп от Катар.