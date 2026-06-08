Самотата в Китай захранва икономика за „приятели под наем“ за 6,35 млрд. евро

На каменните стъпала в подножието на връх Тай, едно от най-известните планински места в Китай, катерачите могат да резервират и да си платят за "приятел под наем", който да се качи с тях, да им носи раниците и да ги снима за няколкостотин юана (няколко десетки евро), пише Ройтерс.

Нарастващият интерес към тази услуга е част от по-широката икономика за "приятели под наем", която се развива в Китай. Освен за катерене в планините платено другарство се предлага и за тичане, за туризъм, дори и за посещение в хотпот ресторанти, което традиционно е преживяване, споделяно с приятели.

Предлагащите другарство, обикновено студенти или млади хора, които търсят еднократни ангажименти, рекламират услугите си по социалните медии. В публикациите си предлагат емоционална подкрепа, разговори и практическа помощ, превръщайки това, което преди е било преживяване или услуга между приятели, в услуга, която се резервира и плаща.

Макар и да няма официални данни за истинския размер на икономиката за "приятелство под наем", оценки на китайски държавни медии предполагат, че тя е достигнала 50 милиарда юана (6,35 милиарда евро) през 2025 година.

Тенденцията отразява широката промяна в градския живот и пазара на услуги в Китай. Търсенето на „емоционално потребление“ се увеличава, тъй като младите хора живеят все по-далеч от семействата си, работят по-дълги часове и им е все по-трудно да поддържат традиционни социални връзки с други хора, според обяснения на изследователи и медии.

Дълготрайната безработица сред младежите в Китай съвпадна и допринесе за нарастващата им зависимост от еднократни работни ангажименти и гъвкави работни места. Завършилите висше образование се насочват към доставянето на пратки и храна, споделеното пътуване и други онлайн платформи за платени задачи заради липса на стабилни работни места. В Китай има над 200 милиона т.нар. гъвкави работници, сочат официални данни.

След като напуска армията през 2022 г., Чен Уенсин основава компания, предлагаща другари за походи в планината, която развива дейността си в източната провинция Шандун.

„Винаги съм бил планинар и имам много опит. Забелязах растящото търсене за платено придружаване на походи и реших и аз да се пробвам“, казва Чен.

Екипът му се разширява от десетина души до около 370 днес. Цената за "приятел под наем" за дневен поход до връх Тай, най-високата точка в Шандун, е 800 юана (101,55 евро).

Привлекателността на платените другари се дължи отчасти на сигурността и контрола, които те предлагат в социални среди, посочва психотерапевтът Сами Уонг, управляващ директор на изследователската фирма „Трий дрипс Псайколоджи“ (3Drips Psychology). Срещите с хора изискват „емоционален труд и инвестиции, а резултатът остава крайно неясен, което поражда тревожност“, коментира психотерапевтът. При платеното другарство липсва опасността от „жилото“ на отхвърлянето.

„Когато плащаш за тази услуга, винаги получаваш „да“ като отговор“, коментира Уонг.

Тан Джунсин, 24-годишен студент в южния китайски град Гилън, разказва, че си изкарва джобните като платен спътник в пътувания. Започва с подобни еднократни ангажименти, когато един от професорите му го моли да я придружи като шофьор за едноседмично пътуване.

„Това беше моментът, в който осъзнах, че може да изкарваш пари, като придружаваш хора на пътувания и шофираш вместо тях“, разказва младежът. Тан твърди, че обикновено печели между 3000 и 5000 юана на месец (380,82 и 634,69 евро). „Повечето от клиентите ми са жени, чиято основна нужда е емоционална подкрепа – някой, който да ги кара да се чувстват добре и да улеснява пътуването“, споделя той.

(БТА)