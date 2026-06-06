Сателити директно до фронта: Как Украйна ускорява и засилва ударите на дроновете

Малкото подразделение на украинските въоръжени сили, разположено на около 10 километра от фронтовата линия в югоизточната част на страната, знаеше, че нещо се случва в сграда, скрита от гъста дървесна покривка. Пролетната зеленина скриваше очертанията ѝ, но не и сигналите от електронните устройства вътре, пише WSJ.

Екипът изстреля разузнавателен дрон, който не можеше да види много през дърветата. Но войниците имаха и друга карта: изображения с висока разделителна способност, почти в реално време, заснети от търговски спътници, доставени директно на техните телефони, таблети и лаптопи.

Сателитните сензори показаха дебелите метални рамки на бронирани машини – от типа, използван от висши руски военни служители – паркирани около сградата. След три дни наблюдение на мястото от орбита, подразделението определи, че това е място за срещи на руснаци за планиране на операции, казаха членове. След това те удариха сградата и превозните средства с атакуващ дрон, каза един от членовете.

През последните шест месеца, по време на мисии с малки екипи за тестване на технологията, изображения от търговски спътници, управлявани от базираната в Колорадо компания Vantor, подобриха скоростта и прецизността на атаките с дронове на Украйна. Бързото предоставяне на геопространствена информация на войниците е съкратило с до 90% времето, необходимо за локализиране и атакуване на руски активи, според доставчиците на технологии и хората, участващи в мисиите. Допълването на изображенията е чрез софтуер, който позволява на потребителите да идентифицират и изследват целите подробно.

След брутална зима, Украйна излезе тази пролет с тактическо и технологично предимство пред Русия. Част от това се дължи на подобренията на Украйна в ударите със среден обсег по логистичните центрове, складовете и противовъздушната отбрана на Русия. Използването на по-бързи и по-точни сателитни изображения за насочване на удари е част от стратегията на Украйна за извършване на по-прецизни атаки от разстояние.

Разгръщането на програмата от украинските военни бележи първия известен случай на некласифицирани, търговски сателитни изображения, които отиват директно до войник, за да насочват бойните решения в реално време, според компаниите и военните анализатори. Същите сателити, използвани за наблюдение на незаконния риболов и актуализиране на Google Maps, са намерили ново и смъртоносно приложение.

Технологията е трансатлантическо сътрудничество между Vantor, холандската компания за геопространствено разузнаване Bravo1Alpha, американската Persistent Systems и украинската отбранителна фирма Burevii.

Украинецът, участвал в удара срещу руския обект за планиране, заяви, че новата технология помага за запазването на двата най-оскъдни актива на Киев: „Това са пари, това е време“, каза той. С достъп до сателитните изображения, екипът му не е трябвало да разчита на дронове за наблюдение, които могат да бъдат скъпи и по-лесно се заглушават или свалят от руснаците.

По време на пролетна мисия, наречена Starfall II, украинско подразделение прекара 2½ седмици в унищожаване на руски активи на стойност милиарди долари. Сред целите е руски склад за боеприпаси в окупирана Украйна, който войници са идентифицирали, след като са направили сателитно изображение на съоръженията, които някога са били използвани за съхранение на зърно, съобщиха членове на екипа. Сравнявайки новото изображение с по-стари снимки на имота, датиращи отпреди руската инвазия, войниците са идентифицирали промени, които са ги убедили, че това вече не е селскостопанска дейност, и са забелязали пресни следи от гуми, съответстващи на военни превозни средства, разтоварващи боеприпаси. Членове на украинската бригада 422, ударен екип със среден обсег, са изпратили атакуващи дронове.

Сателитното разузнаване им е позволило да направят в рамките на часове това, което преди е изисквало седмици, било поради забавяне в предаването на разузнавателна информация на фронта, било поради относителната бавност на изстрелването на дрон и чакането той да обходи големи площи, често забавени от мъгла или сняг.

"Компресирането на цикъла от сензор до стрелец е определящата тенденция на тази война на тактическо ниво', каза Франц-Стефан Гади, военен анализатор и основател на консултантската фирма за отбрана Gady Consulting.

Както всяка технология, сателитите имат своите ограничения: Те не са особено полезни в дни с гъста облачна покривка, каквато е по-голямата част от зимата в Украйна, и не могат да се мотаят над движеща се цел.

Сателитните изображения сами по себе си не са нищо ново във войната.

Търговските и правителствените сателитни оператори отдавна са ключови източници на разузнаване. „Вантор“ публикува сателитни изображения на руски танкове и войски, разположени близо до границата с Украйна, преди началото на войната. Украйна е силно зависима от американските разузнавателни източници за провеждане на удари.

Натискът на „Вантор“ в отбраната ѝ помогна да достигне 900 милиона долара годишни повтарящи се приходи миналата година, когато компанията, собственост на частен капитал, добави и над 10 европейски клиенти в областта на отбраната и разузнаването. Част от това, което тези агенции търсят, каза „Вантор“, е възможността, която сега се използва от Украйна.

Украйна сега прави предварителен преглед за голяма част от Запада какво е възможно, когато веригата от разузнавателни данни се компресира, казаха разузнавателни анализатори. Командването на специалните операции на САЩ миналата година добави нов софтуер, за да предоставя почти реално време търговски сателитни изображения на мобилните устройства на войниците, каза говорител на Специалното командване на операциите.