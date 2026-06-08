Войната в Украйна води до ръст на преждевременните раждания в някои региони

Все повече бебета се раждат преждевременно в Украйна, особено в райони близо до фронтовата линия, съобщава The Independent.

Когато Маргарита Нехорошива за първи път видя новородения си син, тя беше обзета от страх. Роден само след 26 седмици от бременността, той тежеше само 940 грама (2 паунда) и носеше пелени, не по-големи от дланта на възрастен.

"Лекарите ми казаха, че ако оцелее през първите три дни, всичко ще бъде наред", каза тя, а очите ѝ се пълнеха със сълзи.

Сега на 9 месеца, Марк е енергичен и жизнерадостен, но има хронични проблеми с дишането и се нуждае от чести болнични престои.

Нарастващ брой бебета се раждат преждевременно – преди 37-та седмица от бременността – в Украйна, особено в региони близо до фронтовата линия, където в някои райони процентите са се увеличили почти двойно от началото на конфликта с руската инвазия през 2022 г.

Експерти казват, че причините за преждевременните раждания са сложни, но дълбокият психологически и физически стрес, който войната причинява на бременните майки, допринася за това. Деликатната работа по поддържането на крехките новородени живи се затруднява само от конфликта.

Когато бебетата им са в главната детска болница в Запорожие, Нехорошива и други майки слизат с децата си в приюта всяка вечер. В тесните, слабо осветени коридори те люлеят и успокояват бебетата си, за да спят.

Докато по-малко жени в Украйна раждат като цяло поради разселване, емиграция и други фактори по време на войната,

нарастващ дял от ражданията са преждевременни, според данни на Организацията на обединените нации и скорошни научни изследвания.

В южния регион Херсон, процентът на преждевременните раждания почти се е удвоил от 5,4% през 2019 г. до 9,8% през 2025 г., според ООН. В Запорожката област, също на юг, той се е увеличил от 5,7% през 2019 г. до 7,6% през 2025 г. В Полтава, регион в североизточна Украйна, процентът се е увеличил от 7,7% на 9,8% за същия период.

Фронтовата линия пресича както Херсонската, така и Запорожката области, които често са обект на атаки срещу жилищни райони. Полтава е на известно разстояние от фронта, но често е обект на въздушни удари.

Връзката между майчиния стрес и преждевременното раждане е сложна, но все повече изследвания показват, че продължителното психологическо напрежение увеличава риска от преждевременно раждане на бебета, казват експерти. Това може да е свързано с повишен риск от инфекция, известен спусък за преждевременно раждане, каза д-р Андрю Уийкс, професор по международно майчино здравеопазване в Университета на Ливърпул.

Не само преждевременните раждания се увеличават в Украйна; спешните цезарови сечения и други усложнения също, каза Айзък Хърскин, говорител на Фонда на ООН за населението.

Тези усложнения биха могли да влошат демографската криза. Коефициентът на плодовитост в Украйна е спаднал до един от най-ниските в света, като е спаднал до приблизително едно дете на жена през последните три години - далеч под коефициента на заместване от 2,1, каза Хърскин.

Лечението се фокусира върху това да помогне на недоносените бебета да наддадат на тегло и в крайна сметка да дишат сами, но усложненията могат да бъдат обширни, каза д-р Андрий Лобанов, началник на интензивното отделение за новородени в детската болница в Запорожие.

Нивата на кислород, например, трябва да се контролират именно поради риска от анормален растеж на кръвоносни съдове в очите, което води до слепота в тежки случаи.

Дори след като напуснат интензивното отделение, децата, родени преждевременно, често се нуждаят от дългосрочни грижи - вероятно доживот - за респираторни, неврологични, свързани с развитието или имунната система състояния.

Това е бреме за страни с финансови затруднения като Украйна.

Майките трябва да се справят с грижите за бебета по време на война и често сами.

Сирените за въздушна тревога са станали част от ежедневието в интензивните отделения за новородени. Когато зазвънят, лекарите остават до бебетата, вместо да ги отведат бързо в приюти, знаейки, че преместването на крехките новородени може да бъде още по-опасно. Сирените така или иначе се включват твърде често, за да спират работата всеки път.