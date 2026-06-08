Подуто лице, дрезгав глас: Путин се държи все по-странно и това трябва да ни притеснява

Тази седмица видяхме доста различно лице на Владимир Путин, докато се готвеше за своя емблематичен Международен икономически форум в Санкт Петербург, отговорът на Русия на редовното събиране на световни икономически магнати в Давос всеки февруари. С дрезгав глас, подпухнали бузи, кашлящ и задавящ се, руският президент твърдеше, че страната му печели на бойното поле в Украйна, а бизнесът и икономиката процъфтяват у дома и в чужбина.
Не му помогна и фактът, че когато делегатите започнаха да пристигат в сряда, украинските дронове удариха петролен терминал само на 10 мили разстояние и бомбардираха военноморската корабостроителница в Кронщат. Кълбета черен дим се виеха в небето в продължение на няколко часа. В прессъобщенията преди речта му в петък, твърденията и хвалбите на Путин изглеждаха нереалистични и всъщност доста диви. Лидерът каза, че войната може и ще бъде спечелена, а Русия иска части от четири области в Украйна, които армията му не е успяла да доминира напълно със силата на оръжието.
Той обаче беше готов да преговаря за мир при условията, които Доналд Тръмп и САЩ биха могли да предложат. Путин се върна към разговорите с Доналд Тръмп в Аляска миналия август – термин, който информационната машина на Кремъл е превърнала в кайма в рамките на часове след събитието.
Не отписвайте Путин
Путин сега изглежда имитира познатия си и заклет враг Доналд Тръмп в нарастващата си, но и все по-нестабилна непредсказуемост. Това го прави по-опасен. Попитана, д-р Фиона Хил, руският съветник на трима американски президенти, включително Тръмп по време на първия му мандат, дали Путин "става по-странен?“, експертът оговори положително и добави "не го отписвайте".
Доналд Тръмп изпрати делегация в Санкт Петербург тази седмица, водена от Родни Мимс Кук-младши, ръководител на екстравагантния проект "Балната зала на Тръмп" в Източното крило на Белия дом. Дипломатите, занимаващи се с недвижими имоти, Джаред Кушнер и Стив Уиткоф, не бяха включени в делегацията.
Техният любим събеседник Кирил Дмитриев направи жест за мир, като предложи изграждането на 55-километров тунел от полуостров Чукотка в Русия до Аляска, на цена от около 65 милиарда долара, пише The Independent.
Пълната победа в Украйна все още изглежда далечна, а липсата на напредък тласка Путин към нови области на действие и провокации. Руснаците у дома са обезпокоени, тъй като са заплашени от ударите на Украйна с дронове и ракети с голям обсег. Спорадичното нормиране на горивото и ненадеждните телефонни и интернет връзки подхранват остри критики от блогъри и дори от водещата преса.
Путин сега представя Европа като основен агент зад Зеленски - руските държавни медии обвиняват европейските военни и индустрия за осигуряването на флотилиите от дронове, поддържащи украинската военна машина. Това умишлено игнорира факта, че Украйна сега е водещата световна сила за производство и разполагане на дронове, като произвежда милиони годишно, и сега е инструктор по война с дронове за армиите на Западна Европа, включително Обединеното кралство.
Фокусът на сухопътната битка е опитът на Русия да пробие пояс от крепости в северната част на Донецк – с ключово сражение в и около Константиновка. Без крепостите Кремъл няма да може да претендира за победа или сделка с Киев, а Зеленски заяви, че не е готов да отстъпи и сантиметър територия – на никаква цена.
Инциденти под фалшив флаг
Това увеличава риска Русия да инсценира инциденти под "фалшив флаг“, за да оправдае разпространението на войната към Беларус и отвъд балтийските държави и източните Балкани, което би означавало атакуване на партньори от НАТО. Съществуват опасения от инсценирани "инциденти“ в атомните електроцентрали – и Чернобил, който претърпя най-голямата гражданска ядрена авария в съвремието през 1986 година и Запорожие – бяха обект на военни действия напоследък.
Миналата седмица Путин заяви, че е уверен, че Русия може да продължи войната до 2027 г. и след това поради огромните си популационни резерви – 140 милиона срещу 40 милиона в Украйна или малко под това. Това е студена утеха, защото около 70& от цялото руско население е в обсега на украинските ракети и дронове, факт, който сега се доказва почти ежедневно.
Русия все още има силни страни и предимства пред Украйна – особено в напредналата електронна война и военните комуникации. Путин все още е на власт, но кръгът му от съветници и идеолози се стеснява и застарява. Те се провалиха – не са измислили формула за спечелване на войната, нито за постигане на примирие. Дори картата на Тръмп е обезценена за тях тази седмица, след като дузина републикански депутати в Конгреса не се поддадоха на искането на Тръмп да одобри важен законопроект за предоставяне на милиарди долари помощ на Украйна, като същевременно наложи строги санкции на Русия.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.