Подуто лице, дрезгав глас: Путин се държи все по-странно и това трябва да ни притеснява

Тази седмица видяхме доста различно лице на Владимир Путин, докато се готвеше за своя емблематичен Международен икономически форум в Санкт Петербург, отговорът на Русия на редовното събиране на световни икономически магнати в Давос всеки февруари. С дрезгав глас, подпухнали бузи, кашлящ и задавящ се, руският президент твърдеше, че страната му печели на бойното поле в Украйна, а бизнесът и икономиката процъфтяват у дома и в чужбина.

Не му помогна и фактът, че когато делегатите започнаха да пристигат в сряда, украинските дронове удариха петролен терминал само на 10 мили разстояние и бомбардираха военноморската корабостроителница в Кронщат. Кълбета черен дим се виеха в небето в продължение на няколко часа. В прессъобщенията преди речта му в петък, твърденията и хвалбите на Путин изглеждаха нереалистични и всъщност доста диви. Лидерът каза, че войната може и ще бъде спечелена, а Русия иска части от четири области в Украйна, които армията му не е успяла да доминира напълно със силата на оръжието.

Той обаче беше готов да преговаря за мир при условията, които Доналд Тръмп и САЩ биха могли да предложат. Путин се върна към разговорите с Доналд Тръмп в Аляска миналия август – термин, който информационната машина на Кремъл е превърнала в кайма в рамките на часове след събитието.

Не отписвайте Путин

Путин сега изглежда имитира познатия си и заклет враг Доналд Тръмп в нарастващата си, но и все по-нестабилна непредсказуемост. Това го прави по-опасен. Попитана, д-р Фиона Хил, руският съветник на трима американски президенти, включително Тръмп по време на първия му мандат, дали Путин "става по-странен?“, експертът оговори положително и добави "не го отписвайте".

Доналд Тръмп изпрати делегация в Санкт Петербург тази седмица, водена от Родни Мимс Кук-младши, ръководител на екстравагантния проект "Балната зала на Тръмп" в Източното крило на Белия дом. Дипломатите, занимаващи се с недвижими имоти, Джаред Кушнер и Стив Уиткоф, не бяха включени в делегацията.

Техният любим събеседник Кирил Дмитриев направи жест за мир, като предложи изграждането на 55-километров тунел от полуостров Чукотка в Русия до Аляска, на цена от около 65 милиарда долара, пише The Independent.

Пълната победа в Украйна все още изглежда далечна, а липсата на напредък тласка Путин към нови области на действие и провокации. Руснаците у дома са обезпокоени, тъй като са заплашени от ударите на Украйна с дронове и ракети с голям обсег. Спорадичното нормиране на горивото и ненадеждните телефонни и интернет връзки подхранват остри критики от блогъри и дори от водещата преса.

Путин сега представя Европа като основен агент зад Зеленски - руските държавни медии обвиняват европейските военни и индустрия за осигуряването на флотилиите от дронове, поддържащи украинската военна машина. Това умишлено игнорира факта, че Украйна сега е водещата световна сила за производство и разполагане на дронове, като произвежда милиони годишно, и сега е инструктор по война с дронове за армиите на Западна Европа, включително Обединеното кралство.

Фокусът на сухопътната битка е опитът на Русия да пробие пояс от крепости в северната част на Донецк – с ключово сражение в и около Константиновка. Без крепостите Кремъл няма да може да претендира за победа или сделка с Киев, а Зеленски заяви, че не е готов да отстъпи и сантиметър територия – на никаква цена.

Инциденти под фалшив флаг

Това увеличава риска Русия да инсценира инциденти под "фалшив флаг“, за да оправдае разпространението на войната към Беларус и отвъд балтийските държави и източните Балкани, което би означавало атакуване на партньори от НАТО. Съществуват опасения от инсценирани "инциденти“ в атомните електроцентрали – и Чернобил, който претърпя най-голямата гражданска ядрена авария в съвремието през 1986 година и Запорожие – бяха обект на военни действия напоследък.

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Миналата седмица Путин заяви, че е уверен, че Русия може да продължи войната до 2027 г. и след това поради огромните си популационни резерви – 140 милиона срещу 40 милиона в Украйна или малко под това. Това е студена утеха, защото около 70& от цялото руско население е в обсега на украинските ракети и дронове, факт, който сега се доказва почти ежедневно.

Русия все още има силни страни и предимства пред Украйна – особено в напредналата електронна война и военните комуникации. Путин все още е на власт, но кръгът му от съветници и идеолози се стеснява и застарява. Те се провалиха – не са измислили формула за спечелване на войната, нито за постигане на примирие. Дори картата на Тръмп е обезценена за тях тази седмица, след като дузина републикански депутати в Конгреса не се поддадоха на искането на Тръмп да одобри важен законопроект за предоставяне на милиарди долари помощ на Украйна, като същевременно наложи строги санкции на Русия.