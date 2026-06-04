Русия обмисля намаляване на работната възраст в страната до 12 години и повторно отваряне на съветските детски трудови лагери, за да реши кризата с работните места, породена от войната в Украйна.

Комисарят по правата на децата в Москва предложи промяната, за да осигури работа на младите хора по време на ваканцията, твърдейки, че "почти всички искат да работят през лятото“.

Тийнейджърите на работа

Олга Ярославская твърди, че лагерите ще осигурят заетост и структура за тийнейджърите, особено за тези, чиито родители не могат да си позволят да им осигурят "тримесечна фиеста“.

"Струва ми се, че завръщането на трудовите лагери е реалистичен сценарий, който нашите деца ще подкрепят", каза Ярославская в интервю за радиостанцията "Говорит Москва“.

Руските трудови закони позволяват на децата да работят от 14-годишна възраст с писмено съгласие от родителите си или самостоятелно да подпишат трудов договор от 15-годишна възраст.

"Когато говорим с тийнейджъри на 12 и повече години, всички те искат да работят през лятото, почти всички“, каза Ярославская на пресконференция за безопасността на децата.

⚡️ Soviet-style youth labor camps should be brought back to keep Russian school children working during the summer, according to Moscow’s Children's Rights Commissioner Olga Yaroslavskaya.https://t.co/aMUTmMyapt — UNITED24 Media (@United24media) June 2, 2026

Тя твърди, че на децата трябва да се позволи да работят на непълен работен ден през летните ваканции, за да печелят "малко пари“, настоявайки, че "не е тайна, че трябва да променим федералното трудово законодателство“.

Настолгия по миналото

Ярославская цитира собствения си опит от работата през лятото в съветски младежки лагер, казвайки: "В 7-ми клас [8-ми клас] ни водеха да плевим домати в 40-градусова жега в барака насред полето. Оцеляхме и освен това донесох вкъщи 120 рубли“, похвали се комисарят.

Икономистите предупреждават, че недостигът на работна ръка в Русия е толкова сериозен, че заплашва да срине и без това отслабващата икономика с години.

Въпреки че Владимир Путин се хвали с исторически ниски нива на безработица от 2%, свиването на наличните работници накара отчаяните работодатели да повишат заплатите в опит да привлекат персонал, което увеличи разходите за потребителите и намали печалбите за бизнеса.

Икономиката на страната се нуждае от 1,5 милиона допълнителни работници, за да балансира пазара на труда, изчисли Bloomberg, докато Руският съюз на индустриалците и предприемачите прогнозира дефицит от три милиона работници до 2030 г.

Демографската криза е предизвикана от рекордно ниската раждаемост, емиграцията на до един милион предимно образовани млади специалисти, за да избегнат мобилизацията след пълномащабното нахлуване, и изключително високата смъртност на млади мъже на фронтовата линия.

Около 1,5 милиона руски войници са били убити или ранени в Украйна, пише The Telegraph.

"В съвременната руска история никога не сме преживявали такъв недостиг на работници. Никога не сме имали нещо подобно“, каза през април Елвира Набиулина, управител на Централната банка на Русия.

Работата на непълен работен ден не е единственото нещо, с което руските деца ще бъдат натоварени през летните си ваканции.

"Сенките на Донбас"

Тази седмица Министерството на образованието на Москва представи задължителния си летен списък с четива за ученици, включващ редица текстове, които възхваляват войната и войниците, окупиращи Украйна, тъй като руската армия губи мъже с рекордни темпове.

Списъкът с книги за извънкласно четене включва "такива с патриотична насоченост – за родината, за подвизите на съвременните защитници на отечеството, включително героите на специалната военна операция“, каза министърът на образованието Сергей Кравцов.

Новите попълнения включват "Сенките на Донбас: Малки истории от една Голяма война“, сборник с разкази за руски войници и опълченци, „които се оказаха по-силни от трудностите, които ги сполетяха“, и "Донбас: Сърцето на Русия“, книга, която оплаква "трагичното кръвопролитие“ в украинската Донецка област, като същевременно твърди, че тя принадлежи на Москва.