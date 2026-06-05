Путин не вижда смисъл от среща със Зеленски преди споразумение

Руският президент Владимир Путин заяви, че не вижда смисъл от среща с украинския си колега Володимир Зеленски, докато не бъде подготвено мирно споразумение, отхвърляйки призива на украинския лидер за разговор лице в лице.

„Не виждам смисъл от среща. Нека експертите работят, да разработят решения и тогава можем да се срещнем", заяви Путин по време на икономически форум на Русия в Санкт Петербург.

Изявлението му дойде ден след като Зеленски публикува отворено писмо с призив за среща.

Путин разкритикува западните санкции като вредни за световната икономика

Руският президент каза днес, че развиващите се страни имат все по-важна роля в световната икономика, докато делът на страните от Запада в глобалното производство е намалял, предаде Асошиейтед прес.

В реч на годишния Международен икономически форум в Санкт Петербург Путин обвини Запада, че подкопава световната икономика и финансовата система чрез едностранни санкции.

Той заяви също, че чрез замразяването на руските активи в чужбина западните страни са отслабили доверието в собствените си валути.

„Санкциите и блокирането на суверенните резерви на Русия оказаха необратимо въздействие върху позициите на международните валути - долара и еврото“, каза той. „Подобно на Русия, всяка друга държава може да загуби достъп до своите законни активи в долари или евро, както и до западните финансови и платежни системи“, добави руският държавен глава.

Путин твърди, че високият държавен дълг на някои страни от Запада е допринесъл за отслабването на доверието в западните институции.

„Корените на настоящата глобална турбуленция се крият в прехода от вертикален, йерархичен модел, който обслужваше интересите на малък брой страни към по-сложен, разпределен и многополюсен модел“, заяви Путин. „Русия възприема глобалните промени не само като заплаха, но и като огромни възможности, като се опитваме да действаме бързо и прагматично, за да ги използваме“, коментира руският президент.

Глобалната търговска архитектура постепенно се отклонява от първоначалните принципи на Световната търговска организация (СТО), заяви посочи още Путин, цитиран от ТАСС.

„Бих отбелязал още една важна тенденция: глобалната търговска архитектура постепенно се отклонява от първоначалните принципи на СТО. От началото на XXI век броят на двустранните, регионалните и мегарегионалните търговски споразумения се е увеличил почти четири пъти“, подчерта руският президент.

По думите му светът се нуждае от съвременна, гъвкава финансова архитектура, без рискове от забрани и прегради, а със стимули за суверенно развитие.

„На света му е нужна съвременна, гъвкава и отговорна финансова архитектура, без рискове от забрани и прегради, а със стимули за суверенно развитие. Нейните инструменти трябва да намаляват разходите, да ускоряват разплащанията, да разширяват достъпа до финансиране и, разбира се, да осигуряват адекватно противодействие на укриването на данъци, измамите и прането на средства“, отбеляза президентът на Руската федерация.

Международният икономически форум в Санкт Петербург се провежда в момент, когато икономическите перспективи на Русия се влошават на фона на конфликта в Украйна. Правителството повиши данъците и увеличи вътрешното задлъжняване, за да поддържа бюджетния дефицит под контрол, припомня АП.

Цифрите за Русия

Путин съобщи също, че около 65 на сто от експортните операции на Русия вече са деноминирани в рубли, като обаче предупреди, че бюджетният дефицит на страната може да се увеличи в хода на годината.

Той изтъкна също, че инфлацията в Русия е намаляла значително и ще бъде близо до ниво от 5,2 на сто през 2026 година.

Путин подчерта също, че пред руското правителство стои задачата от идната година икономиката на страната да се върне към устойчиви темпове на растеж

„Припомням поставената задача пред правителството - още от идната година трябва да се върнем към устойчиви темпове на растеж на националната икономика“, отбеляза президентът на Русия.

Той определи ръста на инвестициите като най-важния показател за ефективността на икономическата политика.

„Поставянето на началото на нов инвестиционен цикъл е ключова задача за икономическите власти, а ръстът на инвестициите е най-важният индикатор за ефективността на извършената работа“, каза Путин.

Русия е един от световните лидери по темпове на растеж на електронната търговия, отбеляза още руският президент.

Той акцентира и върху растежа на електронната търговия в Русия - с около 30 на сто годишно, като каза, че „страната е сред световните лидери по този показател“.

Путин отбеляза още, че суверенната икономика се основава на цялостно внедряване на технологии и използване на съвременни решения, които улесняват работата на бизнеса, автоматизират много процеси и по този начин повишават производителността на труда и ефективността на икономиката като цяло. „Този извод се отнася особено за областта на отбраната и сигурността“, допълни той.

Путин възложи на правителството да подготви национални стратегии за развитие на автономни системи и цифрови платформи.

„Призовавам правителството да подготви такива национални стратегии в областта на автономните системи и цифровите платформи. На форума за технологии на бъдещето, който ще се проведе в началото на идната година, предлагам да се обсъди развитието на екосистемите на базираната върху платформи икономика“, каза той.

Според Путин „пред големите страни, пред истинските цивилизации стои въпросът за историческия избор: или те създават собствени платформени и технологични системи, или се превръщат в цифрова периферия".