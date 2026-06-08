Канада може да спести милиарди с избора на изтребителите "Грипен"

Според информирани източници, разговаряли с местни медии относно възможността за закупуване на леки бойни самолети Gripen, се очаква Кралските канадски военновъздушни сили да разполагат с значително разширен изтребителски парк от 140 или повече самолета. След като шведската фирма Saab стартира подновена кампания за убеждаване на Отава, че "Грипен" предлага значителни предимства, източник, запознат с текущите дискусии между нея и канадското правителство, съобщи, че "лесно би могло да има флот от 140 самолета". Според съобщенията, това ще бъде разделено между 70 изтребителя F-35A от пето поколение, в сравнение с планирания в момента флот от 88, и над 70 "Грипен". Saab предложи да установи окончателен монтаж, поддръжка и дългосрочна индустриална поддръжка в Канада, като същевременно прехвърли значителни технологии и интелектуална собственост на канадската индустрия, за разлика от централизацията на поддръжката и актуализациите на софтуера в програмата F-35 в Съединените щати. Saab твърди, че предложението им би осигурило на Канада по-голям вътрешен контрол върху изтребителния ѝ парк, като същевременно създаде хиляди работни места в аерокосмическия сектор, пише MWM.

Предложение за продажби на Gripen E/F като част от диверсифициран флот, наред с F-35, беше представено за първи път на канадски официални лица през ноември 2025 г.,

след като през април беше потвърдено, че канадското министерство на отбраната води разговори със Saab относно обществените поръчки. През октомври се появиха съобщения, че администрацията на канадския премиер Марк Карни обмисля големи съкращения на планираната си поръчка за F-35A с намерението да преразпредели средства за закупуване на Gripen E/F, като Карни се застъпи за по-голяма „диверсификация“ в отбранителните и индустриални партньорства на Канада, далеч от зависимостта от Съединените щати. Влошаващите се връзки със Съединените щати по време на администрацията на Доналд Тръмп бяха основен фактор, стимулиращ подновен интерес към "Грипен", който иначе се представи зле на експортните пазари, без продажби на икономически развити страни и само с две продажби в третия свят.

"Грипен" е разработен като много лек изтребител с дизайн, който е дал приоритет на минимизиране на нуждите от поддръжка и оперативните разходи. Това позволява на операторите да разполагат с повече от два пъти по-големи флотилии на подобна цена, отколкото ако използват по-тежки типове изтребители с по-висока поддръжка, като F-35 или F-15. Самолетът е ценен заради лекотата, с която може да се поддържа при много високи нива на наличност, както се вижда най-ясно в Кралските тайландски военновъздушни сили. Въпреки това бойните възможности на самолета остават много ограничени, особено в сравнение с тези на F-35, който постоянно е печелил всеки търг, в който са се конкурирали помежду си. Вътрешни доклади на канадското министерство на отбраната, получени от "Радио Канада" в края на 2025 г., потвърдиха, че F-35 е бил фаворит с огромна преднина, когато двата са били оценявани за оборудване на ВВС.

Застъпвайки се за продължаване на инвестициите в обществените поръчки на F-35, заместник-министърът на националната отбрана Стефани Бек подчерта, че неговите възможности от пето поколение остават от съществено значение за поддържане на паритет с противниците.

"Невъзможно е да се подцени значението на наличието на самолети от пето поколение, защото това е, което нашите противници имат", заяви тя, като подчерта разработването от Китай на стелт изтребители J-20 и новите J-35, както и тежко изпитания в бойни действия флот от Су-57 на Русия.

Командирът на Кралските канадски военновъздушни сили генерал Джейми Спайзер-Бланше повтори това предупреждение, като подчерта, че и двамата водещи противници на Западния блок разполагат с усъвършенствани самолети и високоскоростни ракетни системи.

Търсейки други алтернативи на F-35 с превъзходни бойни възможности на "Грипен", канадски служители съобщават, че са изразили интерес към закупуването на изтребители, разработени по Глобалната програма за въздушен бой (GCAP), която се разработва съвместно от Обединеното кралство, Япония и Италия. Въпреки че F-35 е разработен от един от двата водещи отбранителни сектора в света и световни лидери в ключови области на научноизследователската и развойна дейност, докато GCAP се разработва от страни, които произвеждат изтребители от четвърто поколение, които в много отношения са силно съмнителни и изостават с над 35 години от Съединените щати в прехода към разработване на проекти след четвъртото поколение, F-35 не само се очаква да бъде много по-рентабилен, но може би и далеч по-способен. Една забележителна алтернатива, която беше повдигната, е закупуването на южнокорейския изтребител от пето поколение KF-21, който вероятно ще бъде наличен повече от десетилетие преди изтребителя GCAP и е разработен от отбранителен сектор с много по-добри показатели за ефективност и характеристики.