Швеция дарява 16 изтребителя „Грипен“ и подготвя още до 150 за Украйна

Швеция обяви, че ще дари 16 изтребителя Gripen C/D на Украйна и ще даде възможност за закупуване на до 20 по-нови самолета Gripen E/F, финансирани чрез заем от ЕС в размер на 2,5 милиарда евро (2,90 милиарда долара), като дългосрочните амбиции са за доставка на между 100 и 150 самолета Gripen на Киев, а обучението на украински пилоти и техници вече е в ход.

Шведският премиер Улф Кристерсон направи съобщението заедно с украинския президент Володимир Зеленски в базата на военновъздушните сили Упланд близо до Упсала. Съвместното президентско прессъобщение потвърди, че това е първият конкретен ангажимент за шведски самолети Gripen към Украйна след повече от година преговори, пише Defence.

Шведският министър на отбраната Пол Йонсон описа решението директно: „Русия се опита да разбие Украйна от небето. Украйна сега изгражда въздушна мощ с шведски изтребители.“ Доставките на самолетите Gripen C/D са планирани да започнат в началото на 2026 г., при условие че бъдат взети необходимите правителствени решения и да бъдат издадени разрешителни за износ. Обучението ще се разшири тази есен.

Двупосочната структура на съобщението отразява двете отделни и припокриващи се изисквания на Украйна. Дарението на Gripen C/D е насочено към това, което Джонсън нарече „спешни нужди“, осигурявайки оперативно готови самолети по-бързо, отколкото новопроизведените реактивни самолети могат да бъдат доставени. Покупката на Gripen E/F е насочена към това, което той нарече „изграждане на бъдещето“, давайки на Украйна път към модерен, устойчив флот през следващото десетилетие. 2,90 милиарда долара, които Украйна планира да отпусне за първоначалната покупка на Gripen E/F, идват от заема за подкрепа на Украйна от ЕС, пакетът от 90 милиарда евро, който стана достъпен, след като Унгария оттегли ветото си по-рано тази година след изборната загуба на бившия премиер Виктор Орбан.

Gripen е многоцелеви изтребител, произведен в Швеция,

построен от отбранителната компания Saab, проектиран от самото начало точно за вида разпръснати, високонапрегнати, ограничени от ресурси въздушни операции, с които Украйна се бори всеки ден. В съобщението на Джонсън специално се подчерта този произход: „Gripen е създаден за страна, която може да се наложи да се бие с числено превъзхождан състав, под натиск и от разпръснати бази.“ Тази философия на проектиране произлиза от шведското планиране по време на Студената война, което предполага, че всеки конфликт със Съветския съюз ще унищожи рано фиксираните летища на Швеция, което ще изисква от изтребителите да действат от импровизирани писти, включително обществени пътища. Самолетът има кратки характеристики на излитане и кацане, които му позволяват да действа от пътни бази, бързо време за зареждане с гориво и превъоръжаване от десет минути с малък наземен екипаж и поддръжка, предназначена за полеви условия, а не за специализирани складови съоръжения.

Съвместимостта на Gripen с оръжия е толкова важна, колкото и самата платформа, а Gripen C/D може да бъде доставен на Украйна конфигуриран да носи ракети въздух-въздух с малък обсег IRIS-T, ракети AMRAAM с радарно насочване със среден обсег и Meteor, ракета въздух-въздух с голям обсег с ефективен обсег над 100 километра, която никой настоящ украински F-16 не може да носи. Разликата с "Метеор" е значителна: Андрий Харук, военен историк и експерт по оръжия, който говори с Kyiv Independent, определи възможностите на "Метеор" като „едно от предимствата на „Грипен“ пред F-16“, тъй като това би дало на украинските пилоти значително предимство в обсега на действие при атаки извън зрителния обсег срещу руски изтребители, които обикновено действат в рамките на обхвата на „Метеор“. Украинските пилоти на изтребители, ограничени от обсега на F-16 AIM-120 AMRAAM в настоящите атаки, биха получили качествено различна възможност за прехващане с „Метеор“ оборудваните Grepen.

Грипен E/F, по-новият вариант, който Украйна планира да закупи, е значително подобрена платформа в сравнение с „C/D“. Моделът „E“ носи активен електронно сканиран радар, усъвършенстван комплект за електронна война и значително разширен лафет на оръжия в сравнение с по-ранния вариант, което го прави директен конкурент на изтребителите от четвърто и повече поколение, които са на въоръжение в Русия. Главният изпълнителен директор на Saab Микаел Йохансон заяви в началото на май 2026 г., че очаква споразумение за доставка в рамките на месеци, отбелязвайки, че компанията може да произвежда от 20 до 30 самолета годишно с планове за по-нататъшно разширяване. Украйна също така изрази амбиция да локализира част от производството на Gripen на собствена територия, започвайки от 2033 г., стъпка, която би превърнала партньорството от връзка за външни доставки в вътрешен индустриален капацитет.

Съобщението на Швеция дойде като част от 22-рия пакет за военна подкрепа на Украйна, с обща декларирана стойност от приблизително 2,3 милиарда евро, което според Джонсън довежда общата военна подкрепа на Швеция след пълномащабното нахлуване на Русия до приблизително 11,8 милиарда евро (13,70 долара).

Украйна в момента използва F-16, доставени от Холандия, Дания, Белгия и Норвегия, заедно с доставените от Франция Mirage 2000. Добавянето на Gripen създава трети отделен западен тип изтребител в украинската служба, който има както предимства, така и усложнения. Всяка нова платформа изисква собствени обучени пилоти, собствена верига за доставки на поддръжка, собствен инвентар на резервни части и собствено наземно оборудване, което добавя логистична сложност към военновъздушните сили, които вече се справят със значително оперативно натоварване. Обучителният процес, който Швеция изгражда, с планирано разширение тази есен, е начинът, по който се управлява тази сложност: украинските пилоти и техници се включват в програмата Gripen достатъчно рано, за да развият истинска оперативна компетентност, преди самолетът да пристигне в страната.

Швеция проектира изтребител за страна, която очакваше да бъде превъзхождана по въоръжение, обградена и под постоянен натиск. Украйна откри самолета, който беше построен с мисъл за нейната война.