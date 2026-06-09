Американската армия се въоръжава с европейски снаряд с обсег от 43 мили

General Dynamics Ordnance and Tactical Systems спечели договор с американската армия за артилерийски снаряд от следващо поколение с удължен обсег, базиран на системата за насочване Vulcano 155 с голям обсег. Боеприпасът, базиран на Vulcano, достига обсег до 70 км с GPS и полуактивно лазерно насочване и вече е на въоръжение в Германия, Италия и други страни партньори, съобщава Defence.

Американската армия избра прецизен артилерийски снаряд с европейски произход, способен да поразява цели на 70 километра разстояние, с което възложи на General Dynamics Ordnance and Tactical Systems договор за разработване на американска версия на боеприпас, който вече е на въоръжение в Германия, Италия и други съюзнически държави.

General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, бизнес звено на General Dynamics, обяви възлагането на договора за артилерийски снаряд с удължен обсег от следващо поколение за армията - прецизно насочваем 155-милиметров боеприпас, производен на системата Vulcano 155 Guided Long Range, разработена от европейски индустриален консорциум.

Договорът беше възложен чрез Националния консорциум за въоръжения, а програмата ще позволи на GDOTS да работи съвместно с германската отбранителна компания Diehl Defence и италианската фирма за електроника Leonardo Electronics, за да адаптира съществуващ производствен дизайн към изискванията на американската армия и да прехвърли производството към американски съоръжения.

Vulcano 155 не е нова или недоказана концепция.

Германия и Италия вече са разположили системата със собствените си артилерийски сили, а боеприпасът е разработван повече от десетилетие чрез сътрудничество между Diehl и Leonardo. Тази съществуваща оперативна база е от основно значение за сметка на армията при избора на производно на този снаряд, вместо да финансира програма за разработване на чист лист. Разработването, квалификацията и производството на новопроектиран артилерийски снаряд с удължен обсег, който няма производствена история, биха отнели години, за да бъдат произведени в голям мащаб. Боеприпас, който вече работи, вече има квалифицирани производствени линии и вече е получил бойно валидиране от съюзническите военни, предлага значително по-бърз път към постигане на готовност.

Това, което прави Vulcano технически значим, е комбинацията от обсег, прецизност и многорежимно насочване, събрана в стандартен 155-милиметров артилерийски снаряд. Конвенционалните неуправляеми 155-милиметрови снаряди, типът, който формира по-голямата част от запасите на западните артилерийски боеприпаси, достигат максимален обсег от приблизително 24 до 30 км (15 до 19 мили) в зависимост от заряда на горивото и дължината на цевта. Снарядите с удължен обсег, които използват малък газогенератор в основата на снаряда за намаляване на съпротивлението, увеличават този обсег до около 40 км (25 мили). Vulcano достига до 70 км (43 мили) чрез усъвършенстван аеродинамичен дизайн, като по същество вгражда управлявана планираща бомба в гилза, която пасва на стандартна 155-милиметрова гаубица. Тази цифра за обхват е оперативно трансформираща: батарея от гаубици, която може да атакува цели на 70 км разстояние, може да покрие значително по-голяма площ от бойното поле, да държи под риск повече вражески активи и да го прави от позиции, достатъчно отдалечени, за да усложни контрабатарейното насочване.

Прецизността на това разстояние изисква сложно насочване. Vulcano използва GPS насочване за средния курс на полета и полуактивна лазерна терминална търсачка за финално приближаване - двурежимна архитектура, която позволява на снаряда да се ориентира автономно до целевата зона и след това да се насочи към лазерна точка, определена от преден наблюдател, самолет или друга наземна платформа. Възможността за самонасочване SAL е това, което позволява атакуване на движещи се цели, тъй като боеприпас само с GPS може да порази само фиксирана координата, докато лазерно насочвана терминална фаза може да проследява превозно средство в движение през последните секунди на полета. GDOTS също така отбелязва, че както вариантът на самонасочващата се търсачка SAL, така и отделен вариант на далечна инфрачервена търсачка, който добавя възможност за атакуване на военноморски цели, могат да поддържат прецизност в среда, оспорвана от GPS, където руско или друго вражеско заглушаване може да влоши сателитните навигационни сигнали.

Интересът на армията към прецизни стрелби с голям обсег е централен приоритет за модернизация от няколко години, обусловен от оценката, че всеки бъдещ конфликт с висока интензивност ще се води на разстояния и с прецизност, които артилерийското планиране от ерата на Студената война не е предвиждало. Използването от Русия на артилерия с голям обсег и прецизни ракети в Украйна, съчетано с демонстрираната уязвимост на тиловите логистични и командни възли към прецизни удари, засили стремежа на армията да разшири обхвата, на който собствената ѝ артилерия може да атакува. Програмата за ракети Precision Strike Missile, която наскоро завърши ключов тест за задвижването на варианта си Increment 4 с удължен обсег, отговаря на горната граница на това изискване за обсег. Прецизно насочваните 155-милиметрови снаряди с удължен обсег, като производното на Vulcano, отговарят на долната граница, осигурявайки на всеки артилерийски батальон органични прецизни стрелби на разстояние.

Преходът на производството от европейски към американски съоръжения е насочен както към съображения, свързани с индустриалната база, така и с веригата за доставки, които стават все по-важни в обществените поръчки за отбрана на САЩ. Зависимостта от чуждестранно производство за критични боеприпаси създава уязвимост в сценарии, при които съюзническият индустриален капацитет е едновременно натоварен, както се видя по време на устойчивото търсене, генерирано от подкрепата за Украйна. Установяването на вътрешно производство също така удовлетворява предпочитанията на Конгреса и Министерството на войната за американско производство в основни армейски програми.