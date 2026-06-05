Американската армия търси евтини ракети срещу нарастващата заплаха от дронове

Армията на Съединените щати търси достатъчно евтина ракета, за да бъде изстреляна в големи количества срещу заплахите, които съвременните бойни полета създават със стотици, и иска работеща техника, готова за демонстрация до края на фискалната 2026 година.

Заявка за информация, публикувана за първи път на 15 май и актуализирана на 4 юни с предварителни подробности за Деня на индустрията, разкрива, че Службата за бързи възможности и критични технологии на армията провежда спешно пазарно проучване за нискобюджетни прехващачи, ракети, предназначени за сваляне на дронове, крилати ракети и балистични ракети с малък обсег, с твърд ценови таван от 1 милион долара за пълен изстрел и демонстрации, насочени към четвъртото тримесечие на финансовата 2026 година, в компресиран график, който дава на индустрията много малък марж за забавяне, пише Defence.

Известието, обозначено като MOSAIC-26-03 и издадено от Изпълнителния директор на Програмата за способности на армията за отбранителни огън в Redstone Arsenal в Алабама, излага пет отделни формулировки на проблема, обхващащи всеки основен компонент на система за прехващане на ракети: цялостен готов за изстрел снаряд, твърдопалков ракетен двигател, самонасочваща се система, система за управление на огъня и системен интегратор, способен да сглоби най-добрите налични компоненти в работещо оръжие. Праговете на разходите, определени от армията, не са предложения. Цялостният прехващач трябва да струва под 1 милион долара на бройка. Отделните компоненти - ракетният двигател, самонасочващата се система и системата за управление на огъня - не трябва да струват повече от 250 000 долара. Тези цифри представляват фундаментално отклонение от икономическата стойност на съществуващите ракети за противовъздушна отбрана, които рутинно струват няколко милиона долара всяка, а в някои случаи десетки милиони.

Спешността зад това търсене не е трудна за разбиране за всеки, който наблюдава как се водят съвременните войни. Русия изстреля стотици дронове серия "Шахед" срещу Украйна в единични нощни вълни, а Иран демонстрира способността си да изстрелва големи залпове от дронове и ракети, които могат да надвият системите за противовъздушна отбрана, разчитащи на скъпи прехващачи. Свалянето на тези заплахи с прехващачи "Пейтриът", които могат да струват няколко милиона долара на изстрел, или дори системи с по-малък обсег, води до икономически неустойчив валутен курс, който противниците могат да експлоатират за неопределено време. Изричната цел на армията е да намери допълнителен прехващач, достатъчно евтин, така че изстрелването на множество изстрели по един евтин дрон да не представлява финансова загуба за Съединените щати.

Определенията на проблемите обхващат спектър от заплахи, вариращи от заплахи за "дишане на въздух"

- военен термин за самолети и дронове, които летят със собствена мощност, през крилати ракети, които по същество са реактивни управляеми бомби, до балистични ракети с близък и малък обсег - вид оръжия, които следват извита дъга през атмосферата към целите си. Покриването на целия този диапазон с едно семейство прехващачи на посочените цени е инженерно предизвикателство със значителна трудност, поради което армията е структурирала заявката си, за да приема както цялостни решения за ракети, така и предложения на ниво компоненти, които системен интегратор би могъл да сглоби в завършено оръжие.

Пълният прехващач, описан като All-Up Round във военната терминология за обществени поръчки, което означава оръжие, напълно сглобено и готово за стрелба, трябва да се интегрира с пусковата станция M903, колесна пускова установка, използвана в момента с ракетната система Patriot, и трябва да работи в рамките на Интегрираната система за бойно командване - мрежата на армията, която свързва радари, пускови установки и командни пунктове в единна архитектура за противовъздушна отбрана. Изискването за съвместимост със съществуващата инфраструктура, вместо да се изисква изцяло ново наземно оборудване, е съзнателно решение за управление на разходите и сроковете: нов прехващач, който стреля от съществуващи пускови установки и комуникира със съществуващи мрежи за управление на бойни действия, може да бъде въведен в експлоатация много по-бързо от такъв, който изисква нова поддържаща инфраструктура.

Самонасочващата система, сензорът в носа на ракетата, който намира и проследява целта си в последните секунди на полета, трябва да функционира в оспорвана и влошена среда, което означава, че трябва да продължи да работи, когато противниците използват електронна война, за да заглушават GPS сигнали, да заслепяват инфрачервени сензори или да създават фалшиви радарни отражения. Това изискване признава оперативната реалност, че всеки бъдещ конфликт с близък до равен конфликт ще включва сложна електронна атака от първите моменти на ангажиране, а прехващач, чиято самонасочваща система може да бъде заслепена от заглушаване, е на практика безполезен в средата, в която е най-необходим.

Графикът е компресиран до степен да бъде агресивен по всеки конвенционален стандарт за обществени поръчки. Армията иска демонстрации на цялостни прехващачи и отделни компоненти през четвъртото тримесечие на фискалната 2026 година, която продължава от юли до септември 2026 г. За цялостни прехващачи армията изисква решения на ниво на технологична готовност 6 или по-високо, което означава система, която вече е демонстрирана в съответна среда, а не концепция или лабораторен прототип.

За компонентите прагът пада до ниво 4 на технологична готовност, но времевата рамка за демонстрациите остава същата, което оставя на участващите компании много малко време между юнския Ден на индустрията и необходимия прозорец за демонстрации.

Армията планира да проведе Ден на индустрията на 23 юни 2026 г. в Hyatt Regency Crystal City в Арлингтън, Вирджиния, последван от конкурси с награди за всяко от първите четири изложения на проблема съгласно законово правомощие, което позволява на правителството да възнаграждава демонстрираното представяне с парични награди, а не с традиционни договори. Структурата на конкурса с награди е забележителна, защото позволява на армията да оцени реалната производителност на хардуера, без да се ангажира предварително с договор за обществена поръчка, и отваря вратата за нетрадиционни отбранителни изпълнители и стартиращи компании, които може да имат съответна технология, но нямат инфраструктура, за да се конкурират в стандартни програми за придобиване. Няма да има конкурс с награди за петото изложение на проблема, обхващащо системната интеграция, което армията възнамерява да обработи чрез отделен път за придобиване.

Ролята на системния интегратор, описана в изложение на проблема 5, сама по себе си е важна структурна характеристика на цялото усилие. Вместо да изисква от една компания да проектира и изгражда всеки компонент на нова ракета от нулата, армията изрично иска интегратор, способен да комбинира най-добре представящия се ракетен двигател, търсещата система и системата за управление на огъня, избрани чрез отделни конкурси за награди, в завършено оръжие. Този подход отразява философията на модулните отворени системи, която Министерството на войната налага в множество програми, и създава конкурентна динамика, при която доставчиците на компоненти имат стимул да направят продуктите си оперативно съвместими, а не патентовани.

Математиката, която движи цялата тази програма, е ясна и отрезвяваща. Съвременните противници са демонстрирали, че могат да произвеждат хиляди много по-евтини дронове, да ги разгръщат в масови залпове и да поемат загубите, защото икономиката е в полза на атакуващия, когато защитниците харчат значително повече за прихващане, отколкото атакуващите харчат за дрон. Армията не може да реши това уравнение, като купува по-скъпи ракети. Тя може да го реши само като направи прехващачите достатъчно евтини, така че валутният курс вече да не е в полза на другата страна.