Американската армия тества украински детектор за дронове по време на учение

Детектор за дронове, физически идентичен с украинския Обрий 1.3 от Kara Dag Technologies, е забелязан по време на учение на американската армия във Форт Ъруин, Калифорния, на 28 октомври 2025 г., обозначен като BlackSky Guardian-1. Kara Dag Technologies обяви стратегическо партньорство с Anduril Industries през март 2026 г., приблизително пет месеца след наблюдението във Форт Ъруин. Малко преносимо устройство, забелязано по време на учение на американската армия във Форт Ъруин, Калифорния, на 28 октомври миналата година, едва сега привлече вниманието на наблюдателите от отбраната по причини, които надхвърлят компактния му размер, пише Defence.

Устройството, наблюдавано в употреба по време на армейско обучение и обозначено с обозначението BlackSky Guardian-1, изглежда физически идентично с детектора за дронове Обрий 1.3, доказан на бойното поле украински продукт, разработен от Kara Dag Technologies, компания от Киев, която произвежда и усъвършенства системата в реални бойни условия в Украйна от 2023 г. Идентификационните маркировки и брандиране, видими на устройството, са били покрити или замъглени, но физическата форма, конфигурацията на антената и разположението, видими на изображенията от учението, съвпадат с Обрий 1.3 по начини, които много наблюдатели, запознати с украинската система, трудно биха могли да отдадат на съвпадение.

Обрий 1.3 не е неясен или експериментален продукт. Системата е тестван на бойното поле персонален детектор за дронове, който предупреждава потребителя за враждебни FPV дронове на типичен обхват от 2,5 км и потенциално до 5 км, давайки му достатъчно време да реагира и да се скрие, и в момента е в масово производство. Системата се използва широко във войната в Украйна за защита както на разположените напред украински военни, така и на цивилни, живеещи в близост до фронтовата линия, според главния оперативен директор на Кара Даг Андрю Побережнюк, който описа оперативното ѝ приложение пред Европейската служба за сигурност и отбрана на полското изложение за отбрана MSPO 2025 през септември 2025 г. Устройството открива дронове FPV, DJI и Autel, работещи в честотните диапазони 1,2 GHz, 2,4 GHz и 4,9 до 6,0 GHz, покрива стабилен обхват на откриване до 2 км (1,2 мили) с възможност за определяне на посоката, работи осем часа на батерия, поддържа мобилно приложение за спектрален анализатор и може да извежда видео прихващания от аналогови FPV дронове директно към свързан монитор. Наборът от режими на работа включва WiFi филтриране за намаляване на фалшивите аларми в среда с претрупан сигнал, режим на затъмнение, който деактивира светодиодите, като същевременно запазва всички функции за откриване активни, сканиране само по FPV, регулируеми прагове на чувствителност и безшумна работа с вибрационни предупреждения.

Този набор от функции съответства точно на техническите изисквания, от които се нуждаят подразделенията на американската армия, обучаващи се в Националния тренировъчен център във Форт Ъруин в пустинята Мохаве, докато работят по процедурите за откриване на дронове. Националният тренировъчен център, разположен на приблизително 60 км източно от Барстоу в калифорнийската висока пустиня, е водещото мащабно съоръжение за бойна подготовка на армията, където подразделения на ниво бригада се редуват в реалистични бойни учения срещу постоянна противникова сила. По време на първата ротация на бронирания тренировъчен център Transforming in Contact 2.0 на армията във Форт Ъруин в края на октомври и началото на ноември 2025 г., службата активно оценяваше редица нови технологии, включително системи за откриване на дронове и борба с безпилотни летателни апарати. Появата на устройство, визуално съответстващо на Обрий 1.3, по време на същата ротация, под различно търговско наименование, предполага, че армията или изпълнител, участващ в учението, е тествал на място възможностите на украинската система срещу заплахата от дронове, генерирана от NTC.

По-широкият контекст за това наблюдение е добре документираната спешност на американската армия

относно откриването на малки дронове на ниво отделен войник. Центърът C5ISR на армията провежда пазарни проучвания, специално за решения за акустично и радиочестотно откриване за безпилотни летателни системи от Група 1 и Група 2 за спешени войски, отразявайки призната празнина в настоящия инвентар, която опитът на Украйна прави невъзможно да се игнорира. Войната в Украйна показа, че войниците, действащи без лични възможности за откриване на дронове, са изключително уязвими към атаки с FPV дронове, които могат да бъдат изстреляни от няколко километра разстояние, да летят със скорости, които почти не оставят време за реакция, и да струват на операторите си част от това, което дори основен бой струва на защитника. Опитът с разполагането на Обрий 1.3 на бойното поле в една от най-интензивните конфликтни среди с дронове в историята му дава набор от данни за валидиране в реалния свят, който никакво количество контролирани тестове не може да възпроизведе.

Kara Dag Technologies поддържа това, което инвеститорите и анализаторите описват като най-голямата собствена база данни за радиочестотни сигнатури на дронове от този вид, като всяко разположено устройство улавя нови сигнали от дронове и ги добавя към глобално достъпна база данни. Това означава, че когато дронът бъде идентифициран и каталогизиран в една бойна зона, той става незабавно достъпен за всяка система на Kara Dag по целия свят. Тази архитектура за непрекъснато обучение, описана от Green Flag Ventures като подобна на VirusTotal за дронове, дава на системата Obriy адаптивно предимство пред статичните системи за откриване, чиито библиотеки със сигнатури изискват ръчно актуализиране, и това е точно видът възможности, които биха направили системата привлекателна за военните, които я оценяват за по-широко приложение.

Дали обозначението BlackSky Guardian-1 представлява официално търговско преименуване на Обрий 1.3 за американския пазар, временен тестов етикет, приложен от интегратор, оценяващ системата, или нещо съвсем друго, остава непотвърдено от наличните публични източници. Никое официално изявление на американската армия не е потвърдило присъствието на устройството във Форт Ъруин или връзката му с продукта Кара Даг, а замъгляването на оригиналните маркировки върху устройството, наблюдавано по време на учението, прави окончателната идентификация само по изображения вероятностно, а не сигурно заключение, колкото и силни да изглеждат визуалните прилики за наблюдателите, запознати с двете системи.

Това, което наблюдението от Форт Ъруин потвърждава, е най-малкото, че устройство, физически съвместимо с украински детектор за дронове на бойно поле, е достигнало до бойно учение на американската армия в рамките на около две години след като този детектор е влязъл в масово производство в Украйна, носейки обозначение, което не фигурира в нито един публично достъпен регистър на американските поръчки за отбрана. Украинската технология за борба с дронове се насочва на запад под формата на документация, извлечени поуки и трансфер на хардуер от началото на пълномащабната война, а появата на „Обрий“ във Форт Ъруин, независимо какво име е носил този ден, се вписва в модел, който се ускорява от 2022 г. насам.